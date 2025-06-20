Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
Тренер «Реала» – о симуляции игрока
18 июня прошел матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).
Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Обе команды победителя не определили – 1:1.
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В начале матча лидер мадридцев Винисиус Жуниор получил желтую карточку за симуляцию. Это разозлило Хаби Алонсо.
«Я не хочу больше видеть подобных бессмысленных желтых карточек», – сказал Алонсо бразильцу.
Хаби Алонсо провел свой первый матч в качестве тренера за «бланкос».
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