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  4. Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
Клубный чемпионат мира
20 июня 2025, 03:45 |
142
0

Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»

Тренер «Реала» – о симуляции игрока

20 июня 2025, 03:45 |
142
0
Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

18 июня прошел матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Обе команды победителя не определили – 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В начале матча лидер мадридцев Винисиус Жуниор получил желтую карточку за симуляцию. Это разозлило Хаби Алонсо.

«Я не хочу больше видеть подобных бессмысленных желтых карточек», – сказал Алонсо бразильцу.

Хаби Алонсо провел свой первый матч в качестве тренера за «бланкос».

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пенальти Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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