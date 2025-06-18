Рубен ВАН БОММЕЛЬ: «Мы были на нужном месте, когда украинцы ошиблись»

Полузащитник сборной Нидерландов U-21 Рубен ван Боммель рассказал о победе над Украиной U-21 (2:0) в 3-м туре Евро-2025 U-21:

«Хорошая игра для нас. Прекрасный гол в первом тайме. Мы всё контролировали. Во втором тайме забили второй, потом красная карточка. Команде стало труднее, но мы хорошо закончили матч.

Каков был план на игру? План был тот же: прессинговать как можно выше. Иногда не хватало энергии, но мы отлично справились. Удачно контролировали матч, забили дважды, и защита сыграла хорошо. В предыдущих двух поединках мы были не такими надёжными в обороне, но против Украины всё было хорошо.

Что принесло результат? Они допустили несколько ошибок, но мы оказались в нужном месте в нужное время, когда они их совершили. Это было важно для нас. Мы прессинговали, а они ошибались».