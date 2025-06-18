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Молодежные турниры
18 июня 2025, 23:41 | Обновлено 18 июня 2025, 23:47
151
0

Рубен ВАН БОММЕЛЬ: «Мы были на нужном месте, когда украинцы ошиблись»

Хавбек сборной Нидерландов U-21 рассказал о победе над Украиной U-21

18 июня 2025, 23:41 | Обновлено 18 июня 2025, 23:47
151
0
Рубен ВАН БОММЕЛЬ: «Мы были на нужном месте, когда украинцы ошиблись»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Нидерландов U-21 Рубен ван Боммель рассказал о победе над Украиной U-21 (2:0) в 3-м туре Евро-2025 U-21:

«Хорошая игра для нас. Прекрасный гол в первом тайме. Мы всё контролировали. Во втором тайме забили второй, потом красная карточка. Команде стало труднее, но мы хорошо закончили матч.

Каков был план на игру? План был тот же: прессинговать как можно выше. Иногда не хватало энергии, но мы отлично справились. Удачно контролировали матч, забили дважды, и защита сыграла хорошо. В предыдущих двух поединках мы были не такими надёжными в обороне, но против Украины всё было хорошо.

Что принесло результат? Они допустили несколько ошибок, но мы оказались в нужном месте в нужное время, когда они их совершили. Это было важно для нас. Мы прессинговали, а они ошибались».

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Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
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