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Молодежные турниры
18 июня 2025, 23:29 | Обновлено 18 июня 2025, 23:34
246
0

РАЙЦИГЕР: «Украина – хорошая команда з отличным стилем игры»

Коуч нидерландской сборной прокомментировал победу над сине-желтыми на ЧЕ

18 июня 2025, 23:29 | Обновлено 18 июня 2025, 23:34
246
0
РАЙЦИГЕР: «Украина – хорошая команда з отличным стилем игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микаэль Райцигер

Тренер молодежной сборной Нидерландов U-21 Микаэль Райцигер похвалил сборную Украины U-21 после победы 2:0 на Евро-2025 U-21.

«Это была сложная игра, Украина – хорошая команда с отличным стилем игры. Это была хорошая игра.

Команда показала хорошую энергию в начале матча, особенно прессинг, который мы оказывали на Украину – это было хорошо. У нас не было больших моментов в начале, они появились позже. Но с мячом мы работали хорошо.

Да, Украина прибавила во втором тайме. Нам не нужно было так высоко прессинговать, мы должны были это изменить, потому что из-за этого возникали проблемы. Мы это изменили – и все заработало.

В конце матча мы играли вдесятером, так что мы ждали и терпели. Сохраняли плотность между линиями, а когда получали мяч – ускорялись и старались играть вертикально».

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Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
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