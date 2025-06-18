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Молодежные турниры
18 июня 2025, 23:25 | Обновлено 18 июня 2025, 23:47
738
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Не понравились решения Мельгосы по составу сборной»

Нидерландцы по всем статьям переиграли украинцев на Евро-2025 U-21

18 июня 2025, 23:25 | Обновлено 18 июня 2025, 23:47
738
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Не понравились решения Мельгосы по составу сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев в беседе с журналистом Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Унаи Мельгосы не проиграть Нидерландам в борьбе за путевку в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы 2025 U-21 в Словакии:

– Вспоминается, что перед началом финальной части Евро-2025 U-21 большинство экспертов в своих прогнозах отдавали первое место в группе Нидерландам, а украинцы в соперничестве с датчанами должны были определить обладателя второй путевки в четвертьфинал. Однако, как видите, специалисты просчитались. Именно скандинавы стали безоговорочным лидером, а судьба второго места решалась в противостоянии с фаворитом.

– Раз уж зашла речь о прогнозах, то перед поединком большинство специалистов выше оценивали шансы украинцев, которых устраивала даже ничья.

– Скрывать не буду, мне не понравилось, что наставник Унаи Мельгоса внес коррективы в состав, который обыграл финнов. С нидерландцами это не принесло никаких дивидендов. Игра соперника производила более целостное впечатление, была более сбалансированной. Сказалась более высокая индивидуальная мастерство нидерландцев.

До пропущенного мяча соперничество еще шло с переменным успехом, хотя нам очень не хватало последнего точного паса. Когда же счет стал 2:0, то уже все было под контролем нидерландцев. Только под занавес поединка, когда соперник уже решил не рисковать, сосредоточившись на обороне, у украинцев начали появляться полумоменты, но уже было поздно возвращать интригу.

– Сказалось ли на ходе событий отсутствие из-за дисквалификации опорного полузащитника Бражко?

– Не думаю, на его позиции хорошо сыграл Очеретько, которому помогал Ярмолюк. Соперник просто был более целеустремленным в достижении нужного результата. На мой взгляд, нидерландцы были сильнее и победили по игре.

– Выступление молодежки в Словакии напомнило ход событий в группе на Евро-2024 в Германии с участием национальной сборной Украины, когда все испортила стартовая неудача с Румынией. История повторилась?

– Получается, что наступаем на те же грабли и не учимся на ошибках. Похоже, и в Словакии не обошлось без переоценки своих сил. И когда датчане в концовке матча прибавили, ответить было нечем. Плохо, когда не сбываются надежды, тем более что эта сборная действительно может играть значительно лучше.

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Известный тренер назвал ошибку, которая привела к вылету молодежки с Евро
сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса сборная Нидерландов по футболу U-21 Нидерланды - Украина Евро-2025 U-21 Олег Шелаев инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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