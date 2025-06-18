Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «При счете 0:1 нашей молодежке тяжело было собраться»
Молодежные турниры
18 июня 2025, 23:12 | Обновлено 18 июня 2025, 23:17
216
1

Александр КУЧЕР: «При счете 0:1 нашей молодежке тяжело было собраться»

Вечер неоправданных надежд: сборная Украины U-21 уступила Нидерландам U-21

18 июня 2025, 23:12 | Обновлено 18 июня 2025, 23:17
216
1
Александр КУЧЕР: «При счете 0:1 нашей молодежке тяжело было собраться»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер одесского «Черноморца» и бывший защитник сборной Украины Александр Кучер поделился впечатлениями с журналистом Sport.ua о заключительном поединке группового этапа Евро-2025 U-21 Нидерланды – Украина (2:0):

– Такое ощущение, что вышли на поле и хотели сохранить ничейный счет. А если ты выходишь на игру с такими мыслями, то заранее видно, что будет поражение. Мы видели, что было очень много ошибок в обороне. Конечно, когда счет стал уже 2:0, то наши футболисты что-то пытались создать, но было понятно, что нидерландцы уже играли по счету.

– Как считаете, когда в этой игре наступил переломный момент? Не тогда ли, когда нидерландцы забили второй мяч?

– Я думаю, это произошло уже при счете 1:0. Наша молодежка получила удар, который стал следствием ошибок в обороне. После этого ребятам было тяжело собраться. Мы понимаем, что молодежная сборная Нидерландов, несмотря на юный возраст игроков, обладает высоким классом.

Хотя и у нас сборная по составу очень мощная, ведь все они играют в командах, которые выступают в высших дивизионах разных стран. Таких, кто представляет Первую или Вторую лигу, – в составе нет. У ряда наших игроков есть определенный уровень, ведь они играют за границей.

Тем неприятнее сегодняшний результат. Я, как и многие люди, смотрел этот матч и болел за молодежку. Конечно, хотелось большего, но в решающих матчах у нас получается, как всегда: не можем добиться того результата, который нам нужен.

– Согласны с мнением, что самым заметным игроком в составе молодежной сборной был Максим Брагару?

– Мне не хочется выделять кого-то конкретно. Но если говорить именно о Брагару, то он молодец. Видно, что человек хочет играть в футбол и в каждой игре выкладывается по максимуму, показывая свой уровень.

По теме:
Словения U-21 – Чехия U-21 – 0:2. Матч престижа. Видео голов и обзор
Англия U-21 – Германия U-21 – 1:2. Битва фаворитов. Видео голов и обзор
Известный тренер назвал ошибку, которая привела к вылету молодежки с Евро
сборная Украины по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 Нидерланды - Украина Евро-2025 U-21 инсайд Александр Кучер Максим Брагару
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп ГВАРДИОЛА: «Он не собирался этого делать. Получилось, что получилось»
Футбол | 18 июня 2025, 23:08 0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он не собирался этого делать. Получилось, что получилось»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он не собирался этого делать. Получилось, что получилось»

Наставник Ман Сити высказался о победе над Видадом и пркоомментировал красную Льюиса

Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Футбол | 18 июня 2025, 05:01 0
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение

Клуб «Видад Касабланка» хотел подписать португальца

Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Футбол | 18.06.2025, 12:34
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Футбол | 18.06.2025, 15:25
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Бокс | 18.06.2025, 05:20
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Та вони 2-3 передачі не вміють зробити, хіба що впоперк поля, і назад воротарю, бездари кривоногі....
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
17.06.2025, 16:20 1
Теннис
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
17.06.2025, 17:14 11
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
17.06.2025, 07:37 6
Футбол
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
18.06.2025, 00:21
Бокс
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
17.06.2025, 16:30
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем