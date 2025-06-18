Александр КУЧЕР: «При счете 0:1 нашей молодежке тяжело было собраться»

Главный тренер одесского «Черноморца» и бывший защитник сборной Украины Александр Кучер поделился впечатлениями с журналистом Sport.ua о заключительном поединке группового этапа Евро-2025 U-21 Нидерланды – Украина (2:0):

– Такое ощущение, что вышли на поле и хотели сохранить ничейный счет. А если ты выходишь на игру с такими мыслями, то заранее видно, что будет поражение. Мы видели, что было очень много ошибок в обороне. Конечно, когда счет стал уже 2:0, то наши футболисты что-то пытались создать, но было понятно, что нидерландцы уже играли по счету.

– Как считаете, когда в этой игре наступил переломный момент? Не тогда ли, когда нидерландцы забили второй мяч?

– Я думаю, это произошло уже при счете 1:0. Наша молодежка получила удар, который стал следствием ошибок в обороне. После этого ребятам было тяжело собраться. Мы понимаем, что молодежная сборная Нидерландов, несмотря на юный возраст игроков, обладает высоким классом.

Хотя и у нас сборная по составу очень мощная, ведь все они играют в командах, которые выступают в высших дивизионах разных стран. Таких, кто представляет Первую или Вторую лигу, – в составе нет. У ряда наших игроков есть определенный уровень, ведь они играют за границей.

Тем неприятнее сегодняшний результат. Я, как и многие люди, смотрел этот матч и болел за молодежку. Конечно, хотелось большего, но в решающих матчах у нас получается, как всегда: не можем добиться того результата, который нам нужен.

– Согласны с мнением, что самым заметным игроком в составе молодежной сборной был Максим Брагару?

– Мне не хочется выделять кого-то конкретно. Но если говорить именно о Брагару, то он молодец. Видно, что человек хочет играть в футбол и в каждой игре выкладывается по максимуму, показывая свой уровень.