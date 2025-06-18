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Молодежные турниры
18 июня 2025, 22:37 | Обновлено 18 июня 2025, 22:47
381
0

ЧУЙЧЕНКО: «В игре с нидерландцами Батагов был не в своей тарелке»

Сборная Украины U-21 потерпела поражение от Нидерландов на ЧЕ-2025

18 июня 2025, 22:37 | Обновлено 18 июня 2025, 22:47
381
0
ЧУЙЧЕНКО: «В игре с нидерландцами Батагов был не в своей тарелке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Молодежная сборная Украины U-2) в словацком городе Пряшев в матче 3-го тура ЧЕ-2025 U-21 встречалась со сверстниками из Нидерландов.

Для того чтобы занять второе место в группе и выйти в следующий раунд финальной части турнира, в этом матче украинскую команду устраивала и ничья. Однако достичь этого сине-желтым не удалось, и они уступили подопечным Михаэля Райцигера (0:2).

Мнением об этой игре со Sport.ua поделился бывший нападающий Днепра, Александрии, Ворсклы и Металлиста Сергей Чуйченко:

– Уже не в первый раз в украинском футболе – как на клубном уровне, так и на уровне сборных – обстоятельства складываются так, что потерпев неудачу в первой игре, мы потом героическими усилиями пытаемся исправить ситуацию. Именно так и получилось с молодежной сборной перед матчем с Нидерландами.

Первую половину первого тайма украинская команда отличалась настойчивостью, пытаясь создать что-то серьезное у ворот соперника. Казалось, что гол – дело времени, однако не сложилось. Минута за минутой шла, и постепенно инициатива перешла к Нидерландам. Оранжевые все чаще убегали в атаку и в итоге добились своего.

Серьезной ошибки в центральной зоне обороны допустил Батагов, и за это был наказан голом. Очень обидно, что так получилось. Забив мяч, нидерландцы вдохновились и до перерыва могли еще раз отличиться. Однако сделали это уже во втором тайме, когда еще и часа игры не прошло. После этого молодежка на какое-то время растерялась, и соперник мог еще несколько раз забить третий. Но во всех этих эпизодах украинцам сопутствовала спортивная удача.

Когда футболисты пришли в себя, начали вновь настойчиво идти вперед. Но нидерландцы умело защищались, сводя на нет все попытки сине-желтых. Казалось бы, после удаления игрока оранжевых Регера нам в большинстве должно было стать легче, но ни этот факт, ни выход ряда свежих игроков ситуацию не изменили.

Очень жаль, что, упустив из рук если не победу, то хотя бы ничью в первом матче с Данией (2:3), молодежке Украины приходится досрочно покинуть чемпионат Европы.

– Подобное развитие событий украинский футбол переживает уже не впервые.

– Именно так. Ситуация в групповом раунде нынешнего континентального первенства, наверное, напомнила не только мне, но и многим болельщикам и специалистам события годичной давности. Я имею в виду выступление в группе чемпионата Европы национальной сборной, которая после серьезной пощечины от Румынии испортила себе перспективу выхода в следующий этап соревнований. Жаль, что горькие примеры старших сборников ребята из молодежки не взяли во внимание.

– Кто из игроков украинской команды разочаровал, а кто порадовал?

– Главное разочарование – Батагов. У парня есть достаточный опыт, ведь он выступает вовсе не в слабом чемпионате Турции, да и его клуб Трабзонспор – один из ведущих в стране. Но в игре с Нидерландами он явно был не в своей тарелке. Помимо первого пропущенного мяча, Батагов был причастен и ко второму. Привез он и третий, но хорошо, что арбитр это взятие ворот не засчитал.

Не лучшим образом выглядели в этой встрече Волошин и Рубчинский, ничего не показал и Ванат. Как по мне, Унаи Мельгоса мог бы выпустить в этой игре Велетня, который добавил бы остроты и конструктивности атакам команды.

А вот кто понравился – так это Брагару. Этот парень был настроен на борьбу, смело шел вперед, нередко обостряя ситуацию по пути к воротам Нидерландов. Если бы все игроки молодежки Украины играли с такой настойчивостью, желанием и самоотдачей, то результат мог бы быть для нас иным.

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сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса сборная Нидерландов по футболу U-21 Арсений Батагов Нидерланды - Украина Евро-2025 U-21 Сергей Чуйченко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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