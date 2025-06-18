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Молодежные турниры
18 июня 2025, 22:08 | Обновлено 18 июня 2025, 22:15
695
5

«Неудобно играть, я левша». Батагов пояснил причину результативной ошибки

Украинская сборная выбыла из турнира, уступив в ключевой игре Нидерландам

18 июня 2025, 22:08 | Обновлено 18 июня 2025, 22:15
695
5
«Неудобно играть, я левша». Батагов пояснил причину результативной ошибки
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник сборной Украины U-21 Арсений Батагов прокомментировал поражение от Нидерландов U-21 (0:2) и невыход в плей-офф чемпионата Европы 2025 U-21.

«Что произошло в эпизоде ​​с первым голом? Соперник быстро запрессинговал, я немного не успел отдать передачу. Немножко неудобно играть, потому что я левша и справа – может, еще и это. Я ошибся, пропустили гол. Второй гол – была быстрая атака, мы не успели перейти из атаки в оборону. Прошла передача, выход один на один и хорошее завершение.

Очень хороший соперник. Старались играть вторым номером. Первые 30 минут у нас это получалось, мы выбегали в атаки. Не завершали их ударами, но были какие-то предпосылки. Потом я ошибся – пропустили гол. Всё равно могли перевернуть эту игру, потому что у нас было достаточно шансов – и в первом тайме, и во втором.

Повлиял ли прессинг на поражение в матче с Нидерландами? Не думаю, что это так. Считаю, что придерживались плана на игру, создавали какие-то моменты, но соперник высокого класса – сумел реализовать.

Не вышли из группы – это очень плохо для нас. Хотелось дальше бороться на этом турнире. В первом матче должна была быть победа, мы её упустили. Где-то повлияло то, что под конец подсели, не хватило сил. Ну и в третьем поединке не сыграли вничью».

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал результативную ошибку Батагова:

«Мы должны понимать, что Арсений играл не на своей позиции. Также у нас были некоторые проблемы с некоторыми игроками. У нас не было Владимира Салюка, у него были повреждения, поэтому его не было в этом матче. Надо было адаптироваться. Батагову было непросто сыграть на этой позиции, но он старался».

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сборная Украины по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 Нидерланды - Украина Евро-2025 U-21 Арсений Батагов Унаи Мельгоса
Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
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Зніми його, постав ще одного нападника і не вигадуй велосипед
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0
Moonspell
У нас свого часу про таких казали: права (ліва) нога для ходьби.
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0
AK.228
Мыльгоса знал об этом!?
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0
C.Пеклов
Це ти жінці в ліжку розказуй,гравець збірної!Ганьба!
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-1
Обсервер Влад
А яйця тобі бідосі не заважали грати?
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-3
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