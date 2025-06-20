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Испания
20 июня 2025, 00:40 |
251
0

Месси рассказал, какого футболиста Барселона обязана купить

Лионель хочет видеть в клубе Ломонако

20 июня 2025, 00:40 |
251
0
Месси рассказал, какого футболиста Барселона обязана купить
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Ломонако

Каталонская «Барселона» планирует усилить полузащиту в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, легенда «Барселоны», восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси посоветовал клубу обратить внимание на 23-летнего хавбека «Ред Булл Брагантино» Кевина Ломонако. Месси похвалил талант аргентинца, а «Барса» решила прислушаться к своей легенде и рассматривает трансфер Кевина.

В этом сезоне Ломонако провел 23 матча и отдал один ассист. Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» подготовила грандиозный обмен. Хотят получить звезду футбола.

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Дмитрий Олейник Источник
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