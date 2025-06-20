Месси рассказал, какого футболиста Барселона обязана купить

Каталонская «Барселона» планирует усилить полузащиту в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, легенда «Барселоны», восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси посоветовал клубу обратить внимание на 23-летнего хавбека «Ред Булл Брагантино» Кевина Ломонако. Месси похвалил талант аргентинца, а «Барса» решила прислушаться к своей легенде и рассматривает трансфер Кевина.

В этом сезоне Ломонако провел 23 матча и отдал один ассист. Его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» подготовила грандиозный обмен. Хотят получить звезду футбола.