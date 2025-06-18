Барселона подготовила грандиозный обмен. Хотят получить звезду футбола
«Кулес» готовы обменять Рональда Араухо на Рафаэля Леау
Каталонская «Барселона» планирует этим летом усилить нападение.
По информации El Nacional, каталонцы рассчитывают подписать звездного вингера «Милана» Рафаэля Леау. В свою очередь «Милан» заинтересован в подписании защитника «сине-гранатовых» Рональда Араухо. Отмечается, что между двумя клубами может состояться обмен.
План Флика заключается в том, чтобы привлекать Леау на левом фланге атаки, а Рафинью перевести на другую позицию.
Ранее сообщалось, что против трансфера Леау выступил бразильский вингер «Барсы» Рафинья, который пригрозил покинуть клуб в случае прихода португальца.
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