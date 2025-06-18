Барселона подготовила грандиозный обмен. Хотят получить звезду футбола

Каталонская «Барселона» планирует этим летом усилить нападение.

По информации El Nacional, каталонцы рассчитывают подписать звездного вингера «Милана» Рафаэля Леау. В свою очередь «Милан» заинтересован в подписании защитника «сине-гранатовых» Рональда Араухо. Отмечается, что между двумя клубами может состояться обмен.

План Флика заключается в том, чтобы привлекать Леау на левом фланге атаки, а Рафинью перевести на другую позицию.

Ранее сообщалось, что против трансфера Леау выступил бразильский вингер «Барсы» Рафинья, который пригрозил покинуть клуб в случае прихода португальца.