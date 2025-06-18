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  4. Барселона подготовила грандиозный обмен. Хотят получить звезду футбола
Италия
18 июня 2025, 01:35 |
108
0

Барселона подготовила грандиозный обмен. Хотят получить звезду футбола

«Кулес» готовы обменять Рональда Араухо на Рафаэля Леау

18 июня 2025, 01:35 |
108
0
Барселона подготовила грандиозный обмен. Хотят получить звезду футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Каталонская «Барселона» планирует этим летом усилить нападение.

По информации El Nacional, каталонцы рассчитывают подписать звездного вингера «Милана» Рафаэля Леау. В свою очередь «Милан» заинтересован в подписании защитника «сине-гранатовых» Рональда Араухо. Отмечается, что между двумя клубами может состояться обмен.

План Флика заключается в том, чтобы привлекать Леау на левом фланге атаки, а Рафинью перевести на другую позицию.

Ранее сообщалось, что против трансфера Леау выступил бразильский вингер «Барсы» Рафинья, который пригрозил покинуть клуб в случае прихода португальца.

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Милан Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Рафинья Диас Рафаэл Леау
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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