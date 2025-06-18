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Молодежные турниры
18 июня 2025, 21:32 | Обновлено 18 июня 2025, 21:39
342
0

Определен лучший игрок матча Украины U-21 против сверстников из Нидерландов

Лучано Валенте стал автором ключевого гола в ворота сине-желтых

18 июня 2025, 21:32 | Обновлено 18 июня 2025, 21:39
342
0
Определен лучший игрок матча Украины U-21 против сверстников из Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Валенте

18 июня в 19:00 состоялся матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встретились сборные Нидерландов U-21 и Украины U-21.

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Украинцы, которых устраивала и ничья, пропустили два мяча и не сумели ничем ответить. У «оранжевых» отличились Лучано Валенте и Том ван Берген.

Итоговое положение: Дания (7 очков), Нидерланды (4), Украина (3), Финляндия (2).

Дания и Нидерланды вышли в четвертьфинал, а Украина и Финляндия завершили выступление на турнире.

Лучшим игроком матча назван Лучано Валенте, который стал автором ключевого гола в ворота сине-желтых.

🏆 Евро-2025 U-21. 3-й тур, 18 июня, Прешов

Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0

Голы: Лучано Валенте, 34, Том ван Берген, 57

ФОТО. Лучшим игроком матча назван Лучано Валенте

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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