Определен лучший игрок матча Украины U-21 против сверстников из Нидерландов
Лучано Валенте стал автором ключевого гола в ворота сине-желтых
18 июня в 19:00 состоялся матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе «Татран» в городе Прешов встретились сборные Нидерландов U-21 и Украины U-21.
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Украинцы, которых устраивала и ничья, пропустили два мяча и не сумели ничем ответить. У «оранжевых» отличились Лучано Валенте и Том ван Берген.
Итоговое положение: Дания (7 очков), Нидерланды (4), Украина (3), Финляндия (2).
Дания и Нидерланды вышли в четвертьфинал, а Украина и Финляндия завершили выступление на турнире.
Лучшим игроком матча назван Лучано Валенте, который стал автором ключевого гола в ворота сине-желтых.
🏆 Евро-2025 U-21. 3-й тур, 18 июня, Прешов
Нидерланды U-21 – Украина U-21 – 2:0
Голы: Лучано Валенте, 34, Том ван Берген, 57
ФОТО. Лучшим игроком матча назван Лучано Валенте
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