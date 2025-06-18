Англия18 июня 2025, 21:05 |
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Готовят чемоданы с деньгами. Ливерпуль сделает предложение звезде Ньюкасла
Александер Исак может сменить клубную прописку в Англии
18 июня 2025, 21:05 |
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25-летний шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак может стать игроком «Ливерпуля» уже в это трансферное окно.
Об этом информирует издание GIVEMESPORT.
Источник сообщает, что «Ливерпуль» готов отдать за форварда более 100 миллионов евро.
По данным сайта Transfermarkt, Исак оценивается в 120 миллионов евро.
В прошлом сезоне Александер Исак сыграл за «Ньюкасл» 42 матча и забил 25 мячей.
Помимо «Ливерпуля», за шведского нападающего попытается побороться «Барселона».
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