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  4. Готовят чемоданы с деньгами. Ливерпуль сделает предложение звезде Ньюкасла
Англия
18 июня 2025, 21:05 |
765
1

Готовят чемоданы с деньгами. Ливерпуль сделает предложение звезде Ньюкасла

Александер Исак может сменить клубную прописку в Англии

18 июня 2025, 21:05 |
765
1
Готовят чемоданы с деньгами. Ливерпуль сделает предложение звезде Ньюкасла
Transfermrkt. Александер Исак

25-летний шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак может стать игроком «Ливерпуля» уже в это трансферное окно.

Об этом информирует издание GIVEMESPORT.

Источник сообщает, что «Ливерпуль» готов отдать за форварда более 100 миллионов евро.

По данным сайта Transfermarkt, Исак оценивается в 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне Александер Исак сыграл за «Ньюкасл» 42 матча и забил 25 мячей.

Помимо «Ливерпуля», за шведского нападающего попытается побороться «Барселона».

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Александер Исак Ньюкасл
Александр Сильченко Источник: GiveMeSport
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Mark4854590
Якщо Барса продасть Рафинью в МЮ, то цілком можливо боротиметься за Ісака
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