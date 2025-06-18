Готовят чемоданы с деньгами. Ливерпуль сделает предложение звезде Ньюкасла

25-летний шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак может стать игроком «Ливерпуля» уже в это трансферное окно.

Об этом информирует издание GIVEMESPORT.

Источник сообщает, что «Ливерпуль» готов отдать за форварда более 100 миллионов евро.

По данным сайта Transfermarkt, Исак оценивается в 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне Александер Исак сыграл за «Ньюкасл» 42 матча и забил 25 мячей.

Помимо «Ливерпуля», за шведского нападающего попытается побороться «Барселона».