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Испания
18 июня 2025, 17:40 | Обновлено 18 июня 2025, 17:54
841
1

Либо за деньги, либо бесплатно. Реал подпишет еще одного игрока Ливерпуля

Ибраима Конате может перейти в «Реал» по сценарию Трента Александера-Арнольда

18 июня 2025, 17:40 | Обновлено 18 июня 2025, 17:54
841
1
Либо за деньги, либо бесплатно. Реал подпишет еще одного игрока Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате может перейти в мадридский «Реал».

Об этом сообщает издание Transfernewslive.

Сообщается, что мадридцы готовы выслушать требования «Ливерпуля». Также в «Реале» уверены, что «мерсисайдцы» попытаются продать Конате, ведь у него завершается контракт летом 2026 года, и тогда игрок сможет присоединиться к любому клубу бесплатно.

Мадридцы не исключают, что Конате может пополнить состав команды по сценарию Трента Александера-Арнольда.

Ибраим Конате в прошлом сезоне провел за «Ливерпуль» 42 матча и забил 2 мяча.

По данным Transfermarkt, игрока оценивают в 60 миллионов евро.

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Ибраима Конате трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Ливерпуль чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник
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Mark4854590
Ніхто у здібностях Реала брати вільних агентів не сумнівається)
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