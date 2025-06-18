Либо за деньги, либо бесплатно. Реал подпишет еще одного игрока Ливерпуля

26-летний защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате может перейти в мадридский «Реал».

Об этом сообщает издание Transfernewslive.

Сообщается, что мадридцы готовы выслушать требования «Ливерпуля». Также в «Реале» уверены, что «мерсисайдцы» попытаются продать Конате, ведь у него завершается контракт летом 2026 года, и тогда игрок сможет присоединиться к любому клубу бесплатно.

Мадридцы не исключают, что Конате может пополнить состав команды по сценарию Трента Александера-Арнольда.

Ибраим Конате в прошлом сезоне провел за «Ливерпуль» 42 матча и забил 2 мяча.

По данным Transfermarkt, игрока оценивают в 60 миллионов евро.