30 мая 2025 года мадридский клуб официально объявил о подписании английского правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Презентация 26-летнего футболиста, однако, состоялась только сегодня, 12 июня 2025 года.

Игрок прошел медосмотр, подписал с королевским клубом 6-летний контракт и выбрал игровой номер – 12-й.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча за «Ливерпуль», отличившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

ФОТО. Реал представил Трента Александер-Арнольда