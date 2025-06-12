ФОТО. Реал представил Трента Александер-Арнольда
Игрок взял в клубе 12-й номер
30 мая 2025 года мадридский клуб официально объявил о подписании английского правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.
Презентация 26-летнего футболиста, однако, состоялась только сегодня, 12 июня 2025 года.
Игрок прошел медосмотр, подписал с королевским клубом 6-летний контракт и выбрал игровой номер – 12-й.
В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча за «Ливерпуль», отличившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
ФОТО. Реал представил Трента Александер-Арнольда
👕 #WelcomeTrent 👕 pic.twitter.com/SbGO0Yo1Wu— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 12, 2025
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