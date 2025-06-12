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  4. ФОТО. Реал представил Трента Александер-Арнольда
Испания
12 июня 2025, 14:12 |
423
0

ФОТО. Реал представил Трента Александер-Арнольда

Игрок взял в клубе 12-й номер

12 июня 2025, 14:12 |
423
0
ФОТО. Реал представил Трента Александер-Арнольда
ФК Реал Мадрид. Трент Александер-Арнольд и Флорентино Перес

30 мая 2025 года мадридский клуб официально объявил о подписании английского правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Презентация 26-летнего футболиста, однако, состоялась только сегодня, 12 июня 2025 года.

Игрок прошел медосмотр, подписал с королевским клубом 6-летний контракт и выбрал игровой номер – 12-й.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча за «Ливерпуль», отличившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

ФОТО. Реал представил Трента Александер-Арнольда

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Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
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