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Лига конференций
18 июня 2025, 20:47 | Обновлено 18 июня 2025, 21:28
1714
0

«Шансы есть, но небольшие». Реакция фанов на жребий в Q2 ЛК для команд УПЛ

Своих потенциальных соперников узнали три украинские команды

18 июня 2025, 20:47 | Обновлено 18 июня 2025, 21:28
1714
0
«Шансы есть, но небольшие». Реакция фанов на жребий в Q2 ЛК для команд УПЛ
ФК Полесье

В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций сезона 2025/26. Определились возможные соперники «Александрии», «Полесья» и «Шахтера».

Во втором раунде квалификации Лиги конференций примут участие серебряный призер УПЛ «Александрия» и «Полесье», занявшее в турнирной таблице четвертое место.

По результатам жеребьевки соперником «Александрии» станет проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – «Партизан» (Сербия). «Полесье» в Q2 ЛК сыграет с победителем пары «Борац» Баня-Лука (Босния) – «Санта-Колома» (Андорра).

Может сыграть во втором раунде Лиги конференций и «Шахтер». Это произойдет в случае, если «горняки» в первом раунде квалификации Лиги Европы не смогут пройти финский клуб «Ильвес». Тогда соперником «Шахтера» станет «АЗ Алкмаар» (Нидерланды).

Болельщики восприняли результаты жеребьевки с настороженностью. Фаны боятся, что «Александрия» и «Полесье» могут не пройти в следующий раунд.

О жеребьевке для «Полесья»

Ihor: Наиболее удобная пара, шансы есть, но все равно не большие.

maksym_kolisnichenko: Повезло, может, впервые в истории пройдут раунд квалификации.

vladyslav_777: Можно бороться, но не с такими игроками, как Гайдучик.

football_stadiums_europe: Борац довольно серьезный соперник с еврокубковым опытом.

vivat2352: Лучше чем у Александрии.

О жеребьевке для «Александрии»

gera.sulikov: Если бы был тот состав серебряных призеров, то я бы сказал, что эти клубы нам по силам 100%. А сейчас, прям хз хз.

dmytrenko_danyil2009: Будем надеяться, что пройдем, но надо подписывать нормальных игроков, потому что пол команды пошло.

volodya.kovalchuk2024: Так играем с проигравшим, то я думаю надежды что пройдем АЕК Ларнаку.

Ihor: Хана Александрии, к сожалению, она и не рассчитывает на что-то с обновленным составом и назначенным тренером, который и не тренировал даже, не то что в еврокубках.

Artem Khomenko: Александрию жалко, сильные соперники.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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