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Лига Европы
18 июня 2025, 19:18 | Обновлено 18 июня 2025, 20:08
812
0

«Без боя не сдадимся точно». Реакция фанов на жребий в Q2 ЛЕ для Шахтера

Команда Арды Турана может сыграть с «Бешикташем»

18 июня 2025, 19:18 | Обновлено 18 июня 2025, 20:08
812
0
«Без боя не сдадимся точно». Реакция фанов на жребий в Q2 ЛЕ для Шахтера
ФК Шахтер

В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Своего потенциального соперника узнал донецкий «Шахтер».

«Шахтер» выступления в Лиге Европы начнет с первого раунда квалификации. В нем «горняки» сыграют с финским клубом «Ильвес Тампере». Матчи раунда Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.

В случае успеха в матчах с финским клубом, следующим соперником «Шахтера» станет турецкий «Бешикташ». Команда в прошлом сезоне чемпионата Турции заняла в турнирной таблице четвертое место.

Болельщики не особо обрадованы таким исходом жеребьевки. «Бешикташ» очень серьезный соперник.

muliar.tanya.m: Не так страшен черт, как его малюют, без боя не сдадимся точно.

romashadow_inside: Арда Туран как воспитанник Галатасарая должен пройти.

g_r_v_77: Эта стадия будет последней.

andrej_kocur: Если Бразилия Шахтера побежит, без шансов для Бешикташа, там оборона 32+

sports.photography.kharkiv.ua: Если будут играть как в прошлом сезоне, то можно и не выходить.

Олексій: Да норм... Как раз с турками, неплохо играем.

Дмитро Вікторович: Бешикташ( Нам жопа!

Роман: Ну ЛК так ЛК, будет больше шансов очков нафармить для таблицы коэффициентов и как можно дальше зайти в турнире.

MK: И что, Туран их знает хорошо, подготовит как надо.

MK: Еще финнов пройти надо)

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Лига Европы Шахтер Донецк жеребьевка Лиги Европы Ильвес Тампере реакция болельщиков Бешикташ Арда Туран
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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