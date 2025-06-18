Англия18 июня 2025, 18:53 |
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9-й раз подряд Манчестер Сити откроет сезон АПЛ выездным матчем
Соперником «горожан» станет Вулверхэмптон
18 июня 2025, 18:53 |
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В первом туре АПЛ сезона 2025/26 «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона».
В девятый раз подряд «Манчестер Сити» начнет сезон выездным матчем, одержав в предыдущих восьми 7 побед (8 матчей: 7-0-1).
«Горожане» забили в этих поединках 19 голов, пропустив лишь дважды.
- 2025: «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
- 2024: «Челси» – «Манчестер Сити» 0:2
- 2023: «Бернли» – «Манчестер Сити» 0:3
- 2022: «Вест Хэм Юнайтед» – «Манчестер Сити» 0:2
- 2021: «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Сити» 1:0
- 2020: «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» 1:3 (матч второго тура, но для «горожан» это был первый матч сезона)
- 2019: «Вест Хэм Юнайтед» – «Манчестер Сити» 0:5
- 2018: «Арсенал» – «Манчестер Сити» 0:2
- 2017: «Брайтон» – «Манчестер Сити» 0:2
В заключительном туре сезона «Манчестер Сити» будет принимать дома «Астон Виллу».
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