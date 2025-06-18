9-й раз подряд Манчестер Сити откроет сезон АПЛ выездным матчем

В первом туре АПЛ сезона 2025/26 «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Вулверхэмптона».

В девятый раз подряд «Манчестер Сити» начнет сезон выездным матчем, одержав в предыдущих восьми 7 побед (8 матчей: 7-0-1).

«Горожане» забили в этих поединках 19 голов, пропустив лишь дважды.

2025: «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»

2024: «Челси» – «Манчестер Сити» 0:2

2023: «Бернли» – «Манчестер Сити» 0:3

2022: «Вест Хэм Юнайтед» – «Манчестер Сити» 0:2

2021: «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Сити» 1:0

2020: «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» 1:3 (матч второго тура, но для «горожан» это был первый матч сезона)

2019: «Вест Хэм Юнайтед» – «Манчестер Сити» 0:5

2018: «Арсенал» – «Манчестер Сити» 0:2

2017: «Брайтон» – «Манчестер Сити» 0:2

В заключительном туре сезона «Манчестер Сити» будет принимать дома «Астон Виллу».