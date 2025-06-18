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Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 21:52 |
631
2

Фактор Ротаня. Гайдучик пояснил, почему сменил Верес на Полесье

Николай Гайдучик рад присоединиться к житомирским «волкам»

18 июня 2025, 21:52 |
631
2
Фактор Ротаня. Гайдучик пояснил, почему сменил Верес на Полесье
ФК Полесье. Николай Гайдучик

Украинский форвард Николай Гайдучик дал первый комментарий как игрок житомирского «Полесья». Николай рассказал, почему решил сменить клуб в УПЛ

– Сегодня ты уже надел футболку нового клуба, а именно Полесья. Какие твои эмоции?

– Чрезвычайно приятные эмоции потому, что это новый этап в моей жизни. Я очень благодарен футбольному клубу Полесья за то, что пригласили в команду, и очень счастлив быть одной семьей теперь.

- Когда ты узнал, что Полесье тобой интересуется, уже были первые мысли о переходе. Как ты себе это представлял? какие были мысли именно в тот момент, когда ты еще был в Вересе?

– Это были невероятные эмоции, возможно не показывавшие их на себе, но внутри были невероятные эмоции. Многие футболисты мечтают оказаться в такой команде как Полесье, поэтому еще раз спасибо за то, что имею возможность быть в таком коллективе, и в такой команде.

- Уже знакомился с новыми партнерами по команде? Что они тебе сказали?

– Еще мало общался, потому что сегодня только заехали на базу, поэтому все еще впереди.

- Я знаю, что сегодня была первая встреча с тренерским штабом. Что говорил Руслан Петрович?

- Руслан Петрович отмечал, какие нужно сделать выводы по прошлому сезону и рассказал свои идеи. Отмечал, чтобы мы были одной семьей и нужно как можно быстрее адаптироваться к новым требованиям, к новым идеям и их принять. Если мы их примем, все будет только в позитив и плюс.

- Факт того, что Полесье сыграет в Еврокубках. Он немного, может, давит, может как-то опустошает или наполняет тебя?

– Если говорить лично за меня, конечно, что наполняет потому, что такого опыта у меня еще не было. Это будет что-то невероятное и мы будем делать все возможное с командой, чтобы пройти как можно дальше.

Ну, и расскажи на сколько рассчитан твой контракт, возможно ты уже определился с будущим номером?

– Контракт рассчитан на 3 года. Будущий номер останется таким же, как был в прошлой команде – 89 номер, сказал Гайдучик.

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Николай Гайдучик Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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Комментарии 2
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Олександр Січкаренко
Форвард який забиває 1-2 голи в 10 матчах ну таке, в Поліссі не заграє. 
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C.Пеклов
Головний фактор-вища зарплата,далі можна не триндіти.
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