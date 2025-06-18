Гвардиола выпустит двух новичков Ман Сити в старте в первом матче на КЧМ

18 июня состоится матч первого тура группы G клубного чемпионата мира 2025 между командами Манчестер Сити (Англия) и Видад (Марокко).

Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники коллективов Пеп Гвардиола и Амин Бенахем назвали стартовые составы своих подопечных.

С первых минут начнут игру два новичка горожан: Тиджани Рейндерс и Райан Шерки.

Стартовые составы на матч Манчестер Сити – Видад: