Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола выпустит двух новичков Ман Сити в старте в первом матче на КЧМ
Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 18:02 | Обновлено 18 июня 2025, 18:04
573
0

Гвардиола выпустит двух новичков Ман Сити в старте в первом матче на КЧМ

18 июня горожане начнут выступления на клубном чемпионате мира против ФК Видад

18 июня 2025, 18:02 | Обновлено 18 июня 2025, 18:04
573
0
Гвардиола выпустит двух новичков Ман Сити в старте в первом матче на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

18 июня состоится матч первого тура группы G клубного чемпионата мира 2025 между командами Манчестер Сити (Англия) и Видад (Марокко).

Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники коллективов Пеп Гвардиола и Амин Бенахем назвали стартовые составы своих подопечных.

С первых минут начнут игру два новичка горожан: Тиджани Рейндерс и Райан Шерки.

Стартовые составы на матч Манчестер Сити – Видад:

По теме:
Сразу топ-матчи. Известен календарь нового сезона АПЛ
Аль-Айн – Ювентус. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Пачука – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Тиджани Рейндерс Райан Шерки Пеп Гвардиола стартовые составы Манчестер Сити Видад Касабланка клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер сделал предложение Угурджану Чакыру
Футбол | 18 июня 2025, 13:36 14
Шахтер сделал предложение Угурджану Чакыру
Шахтер сделал предложение Угурджану Чакыру

«Горняки» готовы побороться за голкипера «Трабзонспора» и сборной Турции

Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Футбол | 18 июня 2025, 05:01 0
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение

Клуб «Видад Касабланка» хотел подписать португальца

Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 18.06.2025, 13:11
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Видад. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Футбол | 18.06.2025, 18:08
Манчестер Сити – Видад. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Манчестер Сити – Видад. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Футбол | 18.06.2025, 08:19
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
16.06.2025, 23:40 2
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 4
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
17.06.2025, 14:50
Футбол
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
16.06.2025, 19:33 13
Волейбол
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
18.06.2025, 06:54 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем