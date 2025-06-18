«Если не пройдем, то будет позор». Реакция фанов на жребий для Динамо в ЛЧ
Команда Александра Шовковского получила первого соперника в Лиге чемпионов
В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26. Своих потенциальных соперников узнало киевское «Динамо».
Чемпион Украины стартует в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации. Соперником «Динамо» станет команда, прошедшая первый этап отбора.
Жребий выбрал для «Динамо» сильнейшего в паре «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта). Первый матч «Динамо» проведет в гостях 22 или 23 июля, а ответная игра пройдет на условно домашней арене киевского клуба 29 или 30 июля.
Болельщики надеются на уверенную победу «Динамо». Но присутствуют и опасения насчет исхода противостояния.
Artem_22: Надо проходить потому, что если не пройдем, то будет позор.
Олег: Нормальная жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА нужно выигрывать.
ivan_galacticos: Ну этих должны проходить, но что будет дальше.
bondar3328: Динамо должно проходить все 3 раунда на одном дыхании, иначе в ЛЧ нечего делать. Только Динамо, только победа!!!!
pb___lu: Хух хоть здесь повезло, пусть попробуют не пройдут в 3 раунд! Никаких отмазок!
bogdanbereziavko: Без вопросов проходные команды.
Іvan Buz: Жальгирис сейчас в чемпе идет 8 в своем, то есть не очень хорошо начали. Плюсы то, что будут в тонусе перед ДК, но еще предстоит пройти мальтийцам.
Maxim: Куда уж проще. Хотя мы все помним кому ДК летело в том году.
Петрик: Трудно, но проходим. Думаю победа на жилах и ничья. Следующая фаза отбора последняя будет, и они смогут сосредоточиться на чемпионате.
VRS: Одной ногой. Легко будет. Это не уровень ДК. Потому что если будет тяжело, то нужно заканчивать с футболом.
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