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Лига чемпионов
18 июня 2025, 17:52 | Обновлено 18 июня 2025, 18:01
1342
2

«Если не пройдем, то будет позор». Реакция фанов на жребий для Динамо в ЛЧ

Команда Александра Шовковского получила первого соперника в Лиге чемпионов

18 июня 2025, 17:52 | Обновлено 18 июня 2025, 18:01
1342
2
«Если не пройдем, то будет позор». Реакция фанов на жребий для Динамо в ЛЧ
ФК Динамо Киев

В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26. Своих потенциальных соперников узнало киевское «Динамо».

Чемпион Украины стартует в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации. Соперником «Динамо» станет команда, прошедшая первый этап отбора.

Жребий выбрал для «Динамо» сильнейшего в паре «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта). Первый матч «Динамо» проведет в гостях 22 или 23 июля, а ответная игра пройдет на условно домашней арене киевского клуба 29 или 30 июля.

Болельщики надеются на уверенную победу «Динамо». Но присутствуют и опасения насчет исхода противостояния.

Artem_22: Надо проходить потому, что если не пройдем, то будет позор.

Олег: Нормальная жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА нужно выигрывать.

ivan_galacticos: Ну этих должны проходить, но что будет дальше.

bondar3328: Динамо должно проходить все 3 раунда на одном дыхании, иначе в ЛЧ нечего делать. Только Динамо, только победа!!!!

pb___lu: Хух хоть здесь повезло, пусть попробуют не пройдут в 3 раунд! Никаких отмазок!

bogdanbereziavko: Без вопросов проходные команды.

Іvan Buz: Жальгирис сейчас в чемпе идет 8 в своем, то есть не очень хорошо начали. Плюсы то, что будут в тонусе перед ДК, но еще предстоит пройти мальтийцам.

Maxim: Куда уж проще. Хотя мы все помним кому ДК летело в том году.

Петрик: Трудно, но проходим. Думаю победа на жилах и ничья. Следующая фаза отбора последняя будет, и они смогут сосредоточиться на чемпионате.

VRS: Одной ногой. Легко будет. Это не уровень ДК. Потому что если будет тяжело, то нужно заканчивать с футболом.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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myroslavmail
можна подумати, що ганьби ніколи не було і ось вона вперше станеться? ... і не таку ганьбу переживали)
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-1
Фанькин кот
Как всегда. Самоуверенные, нахальные, нахрапистые дынамофаны. Но жизнь реальная то им рога пообломает🤫
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