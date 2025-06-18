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  4. Тарас МИХАЛИК: «Автобуса от украинцев с Нидерландами не ожидаю»
Молодежные турниры
18 июня 2025, 17:24 |
246
1

Тарас МИХАЛИК: «Автобуса от украинцев с Нидерландами не ожидаю»

По мнению экс-защитника, если надо, то украинцы сыграют в два опорника

18 июня 2025, 17:24 |
246
1
Тарас МИХАЛИК: «Автобуса от украинцев с Нидерландами не ожидаю»
УАФ

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния подопечных Унаи Мельгосы с нидерландцами, в котором определится обладатель путевки в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы по футболу в Словакии.

"После удаления с поля в предыдущем матче с финнами опорного полузащитника Владимира Бражко многие эксперты начали бить тревогу, мол, кто в отсутствие динамовца будет забирать мяч у соперника в центральной зоне. Я бы не драматизировал так ситуацию из-за дисквалификации Бражко. Если потребуется, то украинцы сыграют даже с двумя опорниками. Чем не вариант: Рубчинский и Ярмолюк?

Важно, повезет ли участникам забить быстрый гол, - все же нашим желательно первыми не пропускать, ибо это даст возможность нидерландцам, которых устраивает только победа, сделать свою игру более разнообразной. Думаю, что украинцы не будут выстраивать, образно говоря, автобусы возле своих владений. Соперники будут действовать с открытым забралом, и наши добьются нужного результата с позиции силы".

Ранее экс-игрок сборной Украины Иван Гецко спрогнозировал матч «молодежки» против Нидерландов.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Тю, чого? Буде дуже великий та дирявий автобус, ну як завжди, нічого не змінеться, це поразка 100%
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