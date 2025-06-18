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Чемпионат Европы
18 июня 2025, 14:47 |
577
0

Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал матч молодежки против Нидерландов

Иван Гецко считает, что украинцы преобладают визави в скорости и интенсивности

18 июня 2025, 14:47 |
577
0
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал матч молодежки против Нидерландов
Иван Гецко

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния подопечных Унаи Мельгосы с голландцами в групповом раунде молодежного чемпионата Европы по футболу в Словакии:

– Меня немного беспокоит, что в сыгранных в Словакии матчах в исполнении сборной Украины были разные таймы. Все же, благодаря исправленному прицелу финнов удалось победить. Остается надеяться, что сыграем, как говорится, на одном дыхании с голландцами.

– Но после поражения на старте от датчан мы загнали себя в затруднительное положение.

– В такую же ситуацию, кстати, часто попадает и наша национальная сборная. Не исключено, что все в нашей ментальности, немного не хватило концентрации, возможно, не обошлось без переоценки своих сил.

– Для выхода в четвертьфинал украинцам осталось сделать один шаг в противостоянии с голландцами. Смогут ли наши футболисты не перегореть?

– Пожалуй, это на руку нашей сборной, которая более эффективно действует вторым номером. Потому что, на мой взгляд, украинцы превосходят других участников своей группы в скорости и интенсивности. Поэтому нужно искать шанс сегодня в переходной фазе и благодаря умелому отбору, игре на опережение усложнить сопернику контроль мяча.

– Любимая тактическая схема нашей сборной 4-1-4-1, но сегодня из-за дисквалификации не сможет помочь опорный полузащитник Бражко.

– Знаете, незаменимых игроков не бывает. Убежден, что наставник Унаи Мельгоса сделает правильный выбор, тем более что у украинцев длинная скамейка запасных. Главное, чтобы настрой был максимальным. Склоняюсь к тому, что наши ребята не проиграют.

Ранее бывший тренер молодежной и олимпийской сборной Украины Сергей Кравченко высказался о матче Нидерланды – Украина.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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