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Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 17:26 | Обновлено 18 июня 2025, 17:36
611
0

ВАН ЛЕУВЕН: «Нет, я не боюсь и не чувствую, что мне угрожает опасность»

Иностранный специалист рассказал о работе в Украине в период войны

18 июня 2025, 17:26 | Обновлено 18 июня 2025, 17:36
611
0
ВАН ЛЕУВЕН: «Нет, я не боюсь и не чувствую, что мне угрожает опасность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леуван

Новый главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен рассказал, почему клуб решил играть домашние матчи матча УПЛ в Кривом Роге, вспомнив Владимира Зеленского.

«Клуб решил играть в своем городе на своем стадионе. Вскоре после начала войны многие матчи были сыграны в Киеве. Именно на нем сейчас часто сосредотачивается Россия.

Нет, я не боюсь и не чувствую, что мне угрожает опасность. Тот факт, что я так чувствую себя, также причина, почему моя семья одобряет мою работу здесь тренером.

Украина многое сбивает в воздухе. Если дроны все же проскальзывают, они хорошо информируют население о том, что может произойти и как поступить. К примеру, вы идете на паркинг.

Когда я работал в Израиле в Маккаби Тель-Авив, иногда существовала угроза. Здесь она еще больше. Но я могу хорошо работать здесь, несмотря ни на что.

Есть также зрители, приходящие на матчи, но правительство определяет их количество. Это связано с тем, может ли быть эвакуация, если что произойдет.

Или здесь опаснее, потому что Зеленский родился и вырос здесь? У меня нет представления, я так не думаю», – сказал ван Леувен.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Владимир Зеленский российско-украинская война
Олег Вахоцкий Источник
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