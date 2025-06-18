ВАН ЛЕУВЕН: «Нет, я не боюсь и не чувствую, что мне угрожает опасность»

Новый главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен рассказал, почему клуб решил играть домашние матчи матча УПЛ в Кривом Роге, вспомнив Владимира Зеленского.

«Клуб решил играть в своем городе на своем стадионе. Вскоре после начала войны многие матчи были сыграны в Киеве. Именно на нем сейчас часто сосредотачивается Россия.

Нет, я не боюсь и не чувствую, что мне угрожает опасность. Тот факт, что я так чувствую себя, также причина, почему моя семья одобряет мою работу здесь тренером.

Украина многое сбивает в воздухе. Если дроны все же проскальзывают, они хорошо информируют население о том, что может произойти и как поступить. К примеру, вы идете на паркинг.

Когда я работал в Израиле в Маккаби Тель-Авив, иногда существовала угроза. Здесь она еще больше. Но я могу хорошо работать здесь, несмотря ни на что.

Есть также зрители, приходящие на матчи, но правительство определяет их количество. Это связано с тем, может ли быть эвакуация, если что произойдет.

Или здесь опаснее, потому что Зеленский родился и вырос здесь? У меня нет представления, я так не думаю», – сказал ван Леувен.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.