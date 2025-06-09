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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 16:28 |
1608
2

Новый тренер Кривбасса рассказал о новичках и жизни в Кривом Роге

Ван Леувен поделился знаниями о городе, который регулярно обстреливают российские оккупанты

09 июня 2025, 16:28 |
1608
2
Новый тренер Кривбасса рассказал о новичках и жизни в Кривом Роге
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ Кривбасс в понедельник объявил о назначении Патрика ван Леувена новым тренером команды. Специалист рассказал о своих планах, а также поделился знаниями о городе, который регулярно обстреливается российскими оккупантами.

О планах в новой команде

– Я хочу, чтобы моя новая команда играла в хороший, атакующий футбол. Для меня всегда было ключевым интегрировать молодых футболистов в профессиональные команды и давать им шанс. Говорил с президентом и генеральным директором Клуба. Планируется усиление – новые футболисты, которые сделают команду сильнее.

О возможностях «Кривбасса»

– У «Кривбасса» хорошая инфраструктура. Это отличная возможность для игроков прогрессировать и добиваться больших успехов. В прошлом сезоне «Кривбасс» играл в еврокубках – это показывает, что у украинских команд есть потенциал.

О Кривом Роге и футболе

– Кривой Рог – самый длинный город в Украине. Сейчас знаю, что это город, откуда многие воины, которые сейчас защищают Украину, чтобы остальная страна могла жить и развиваться. Для меня футбол – это командная игра. Не один футболист, а 11 на поле и 11 на скамейке запасных. Мы должны работать вместе – это коллективная работа.

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Кривбасс Кривой Рог Патрик ван Леувен Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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Перець
а чого фото з метро звіринецька
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0
evgeniyyea
Звучит красиво. Главное, чтобы в итоге не получилось как обычно - нарисовали самолет, а собрали трактор.
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0
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