Новый тренер Кривбасса рассказал о новичках и жизни в Кривом Роге

Клуб УПЛ Кривбасс в понедельник объявил о назначении Патрика ван Леувена новым тренером команды. Специалист рассказал о своих планах, а также поделился знаниями о городе, который регулярно обстреливается российскими оккупантами.

О планах в новой команде

– Я хочу, чтобы моя новая команда играла в хороший, атакующий футбол. Для меня всегда было ключевым интегрировать молодых футболистов в профессиональные команды и давать им шанс. Говорил с президентом и генеральным директором Клуба. Планируется усиление – новые футболисты, которые сделают команду сильнее.

О возможностях «Кривбасса»

– У «Кривбасса» хорошая инфраструктура. Это отличная возможность для игроков прогрессировать и добиваться больших успехов. В прошлом сезоне «Кривбасс» играл в еврокубках – это показывает, что у украинских команд есть потенциал.

О Кривом Роге и футболе

– Кривой Рог – самый длинный город в Украине. Сейчас знаю, что это город, откуда многие воины, которые сейчас защищают Украину, чтобы остальная страна могла жить и развиваться. Для меня футбол – это командная игра. Не один футболист, а 11 на поле и 11 на скамейке запасных. Мы должны работать вместе – это коллективная работа.