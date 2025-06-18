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Молодежные турниры
18 июня 2025, 17:46 | Обновлено 18 июня 2025, 17:58
2934
7

Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч проти Нидерландов

18 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21

18 июня 2025, 17:46 | Обновлено 18 июня 2025, 17:58
2934
7
Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч проти Нидерландов
Коллаж Sport.ua. Унаи Мельгоса

18 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов встретятся Нидерланды U-21 и Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дания досрочно выиграла группу с 6 очками и вышла в 1/4 финала. Украина занимает второе место (3 очка), далее идут Нидерланды и Финляндия (по 1 баллу).

18 июня команда Унаи Мельгосы играет против Нидерландов. Для выхода в четвертьфинал украинцев устраивает даже ничья в игре с оранжевыми.

Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч проти Нидерландов

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Батагов, Крупский, Ярмолюк, Очеретько, Рубчинский, Волошин, Брагару, Ванат

Запас: Ермаков, Крапивцов, Смоляков, Квасница, Вьюнник, Салюк, Козик, Роман, Яцык, Царенко, Велетень.

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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avk2307
Бойовий склад. Удачі Збірній України!!!
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+2
MaximusOne
Після невдач в двох перших матчах, боюсь що голландці можуть відірватись на наших, так що тут можливо й потрібно було ставити автобус з трьома захисниками, наврядчи в відкритому футболі наші зможуть не програти їм.
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0
Pavel_i_C0
Сім динамівців. Приємно. Головне, щоб Ярмолюк вдало замінив Бражко 
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0
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AK.228
Удачі хлопцям!
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0
Singularis
Герої
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-1
SosokDayany
Йдемо за перемогою !
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-1
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