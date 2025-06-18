18 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов встретятся Нидерланды U-21 и Украина U-21.

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Дания досрочно выиграла группу с 6 очками и вышла в 1/4 финала. Украина занимает второе место (3 очка), далее идут Нидерланды и Финляндия (по 1 баллу).

18 июня команда Унаи Мельгосы играет против Нидерландов. Для выхода в четвертьфинал украинцев устраивает даже ничья в игре с оранжевыми.

Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч проти Нидерландов

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Батагов, Крупский, Ярмолюк, Очеретько, Рубчинский, Волошин, Брагару, Ванат

Запас: Ермаков, Крапивцов, Смоляков, Квасница, Вьюнник, Салюк, Козик, Роман, Яцык, Царенко, Велетень.

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