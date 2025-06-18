В пятницу, 20 июня состоится игра 2-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Саудовской Аравии и США. Игра начнется в 04:15 по киевскому времени.

Саудовская Аравия

Лишь недавно команда приехала из квалификации на Чемпионат мира, где заняла 3 место группы 3-го этапа, которое дает право посоревноваться за выход на турнир в стыковых матчах. За 10 игр отбора коллектив получил 13 очков, уступив таблицы Австралии и Японии. В 1-м туре Золотого кубка Аравия минимально одолела сборную Гаити, поэтому сейчас находится на 2-м месте квартета группы D.

США

В двух мартовских матчах Лиги наций КОНКАКАФ (полуфинале и игре за 3-ю строчку) против Панамы и Канады команда потерпела поражение и заняла 4-е место турнира. Впоследствии коллектив еще 2 товарищеских поединка, против Турции и Швейцарии, но также потерпел поражение в обоих из них. Зато Золотой кубок США начали феерической победой 5:0 над Тринидадом и Тобаго, поэтому сейчас «янки» занимают 1-е место группы.

Личные встречи

В XXI веке команды не встречались в официальных матчах, однако в 2022 году сыграли 1 товарищескую игру. Матч тогда закончился нулевой ничьей.

Интересные факты

В последних 6 играх Аравия одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

В последних 5 поединках США потерпели 4 поражения (учитывая товарищеские матчи).

Саудовская Аравия сохранила свои ворота сухими в 5 из последних 6 поединках.

Возможные стартовые составы

Саудовская Аравия: Аль-Акиди – Абдулрахман, Маду, Аль-Амри, Абдулрахмид – Аль-Йохани, Аль-Хассан, Аль-Гамди – Яхья, Аль-Шехри, Аль-Саафи

США: Фрис – Арфстен, Рим, Ричардс, Фримен – Берхалтер, где ла Торре – Луна, Тильман, Макглинн – Агьеман

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.78.

Прогноз Sport.ua Саудовская Аравия США Тотал меньше 2.5 1.78 Сделать ставку

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