Жест обоюдного отчаяния, или как Гаттузо возглавил сборную Италии

Когда говорить нечего, чаще всего говорят ерунду. Уместнее было бы промолчать, но не в нашем случае. Не в случае со сборной Италии.

Попав в очередное крутое пике, одна из самых титулованных национальных команд мира решила сделать ход конем. Но вместо коня использовала пешку.

Хотя, с другой стороны, ситуация оказалась настолько непростой и нетривиальной, что в данном случае сложно было бы выйти сухими из воды.

Сложно сказать, насколько оправданной является (точнее, окажется по факту) отставка с поста наставника «адзурры» Лучано Спаллетти. В принципе, эта отставка напрашивалась еще после Евро-2024, где его подопечные едва пролезли в плей-офф, и вылетели в первом же раунде матчей на выбывание.

Однако тогда руководство национальной футбольной ассоциации выдало Спаллетти кредит доверия. И Лучано вроде бы стабилизировал ситуацию. Во всяком случае, его команда выиграла свою группу в Лиге наций. Чего стояла одна лишь победа в гостях над сборной Франции – 3:1.

Да и в четвертьфинале ЛН – против сборной Германии – коллектив Лучано Спаллетти не выглядел безнадежно. Ведь, ко всему прочему, нужно принимать во внимание и то обстоятельство, что, с одной стороны, в «Скуадре» сейчас смена поколений, а с другой – в итальянском футболе уже давно не появлялось мастеров уровня Баджо, Дель Пьеро или хотя бы Балотелли.

Однако, при всем при этом старт сборной Италии в отборе на ЧМ-2026 оказался просто-таки ужасным. Команда Спаллетти «влетела» Норвегии 0:3. И хотя впереди практически целый отборочный цикл, в этот раз боссы федерации не стали продлевать Лучано кредит доверия. Спаллетти был уволен сразу же после того резонансного фиаско.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спалетти после поражения от Норвегии

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Но, как оказалось, козыря в рукаве главы итальянской футбольной федерации и не оказалось. В том смысле, что желающих взойти на тренерский мостик «Адзурры» не было совсем. Более того, потенциальные кандидаты на эту вакансию, едва услышав в свой адрес предметный интерес, дали деру. Или попрятались куда подальше.

Стефано Пиоли, которого называли главным претендентом на пост главного тренера сборной Италии, в итоге предпочел работу в «Фиорентине». И если бы речь шла о работе в клубе-гранде, в команде, выступавшей в Лиге чемпионов, то куда бы ни шло. Но «Фиорентина» сейчас – лишь крепкий середняк. Не без претензий, но тем не менее.

Отказал и Клаудио Раньери. Ветеран тренерского цеха не захотел снова организовывать прощальную гастроль. Точнее, он не захотел прослыть тренером, под руководством которого Италия может пролететь третий раз подряд мимо чемпионата мира. С таким клеймом на Апеннинах сложно рассчитывать на короткую болельщицкую память.

Джампьеро Вентура не даст соврать. Под его руководством итальянская сборная не пробилась на ЧМ-2018. И его карьера, если говорить по большому счету, накрылась медным тазом.

На ЧМ-2022 Италия не попала под руководством Роберто Манчини. Учитывая, что он выиграл Евро-2020, его могла ждать иная участь. Но Манчини очень некрасиво ушел со сборной, купившись на длинные доллары саудитов. Ну, и где теперь Манчини?

И вот начался отбор на ЧМ-2026, а Италия снова наступает на старые грабли. Да, еще почти ничего не потеряно, и даже если «Скуадра» не займет первое место в своей группе, она может пробиться на Мундиаль через стыки. Все это правда. Как правда и то, что поста наставника главной итальянской команды ведущие итальянские тренеры пугаются, как черт ладана.

Обнищала футбольная Италия доморощенными талантами. И это факт. Если с подготовкой вратарей там все в полном порядке, то об иных игровых амплуа такого не скажешь.

Не скажешь и о желании итальянских футбольных власть имущих попробовать во главе национальной команды иностранного тренера. Покамест это не их путь.

Вот так и получилось в итоге, что на безрыбье не оказалось даже рака. Там оказался Дженнаро Гаттузо: человек, которому терять абсолютно нечего. Ибо у него, как тренера, ничего и нет в загашниках.

***

Практически на каждом своем предыдущем рабочем месте Рино не только не снискал почестей, а и был гоним из-за отсутствия результатов.

Имея в наличии громкое футбольное имя, экс-звезда «Милана» и сборной Италии поначалу рассматривался на тренерском рынке, как очередной итальянский самородок. Отчасти поэтому ему и доверили «Милан». А затем «Наполи» с «Фиорентиной».

Однако ни в этих клубах, ни ранее в «Палермо», «Пизе», «ОФИ» или «Сьоне», недавняя легенда не достигла успехов. И его только что начавшаяся тренерская карьера медленно покатилась к закату.

За красивое имя, точнее, за красивую картинку в памяти, его позвали в кризисную «Валенсию», откуда он сбежал, отправив свою команду в зону вылета.

Не сложилось у него и в «Марселе»: отправили восвояси по причине неудовлетворительных результатов. В этом клубе он не проработал и полгода.

Далее был хорватский «Хайдук». С командой из Сплита Гаттузо сумел занять третье место в тамошнем чемпионате.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо во главе Хайдука

По логике, следующей командой Дженнаро должен был стать либо «Сьон», либо какой-нибудь коллектив из Кипра или Мальты.

Но кривая итальянской мечты вывела Гаттузо на небывалую, казалось, высоту: он возглавил главную команду страны, в составе которой в свое время стал чемпионом мира.

Наверное, именно этот факт – богатейшее игроцкое прошлое Рино, а также его неоспоримый авторитет, особенно среди нынешнего поколения сборников, и определил его судьбу.

Да, Гаттузо – это не Вентура. Если принимать во внимание сугубо футбольную карьеру. Наверное, «Носорог» сможет достучаться до своих подопечных. И не только словом, но и подзатыльником. Только вот сможет ли он дать сборной что-то иное, окромя мотивации, в этом есть серьезные опасения, ибо на предыдущих рабочих местах он ничего нового своим командам так и не дал.

И если называть вещи своими именами, то это назначение Гаттузо видится, в первую очередь, как жест отчаяния. С обеих сторон. Вот и встретились два одиночества.

Покамест им есть, что вспомнить. Но найдется ли о чем поговорить по душам уже в ближайшем будущем?