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Англия
18 июня 2025, 15:38 | Обновлено 18 июня 2025, 16:08
926
0

Манчестер Юнайтед планирует приобрести звезду Бундеслиги за 100 млн евро

В услугах Уго Экитике заинтересован Рубен Аморим

18 июня 2025, 15:38 | Обновлено 18 июня 2025, 16:08
926
0
Манчестер Юнайтед планирует приобрести звезду Бундеслиги за 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний французский полузащитник «Айнтрахта» Уго Экитике заинтересовал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

Об этом сообщает издание Transfernewslive.

Известно, что «Айнтрахт» готов отпустить Экитике за 100 миллионов евро, что отпугнуло такие клубы АПЛ, как «Ливерпуль» и «Челси».

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что смогут договориться с немецким клубом и попробуют несколько вариантов для подписания Экитике. Один из таких - предложить «Айнтрахту» денежную компенсацию в 60 миллионов евро и футболистов на обмен.

Также известно, что Экитике сможет получать в «Манчестер Юнайтед» около 175 тысяч фунтов в неделю.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Уго Экитике трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Александр Сильченко Источник
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