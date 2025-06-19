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  4. Месси или Роналду? Хвича Кварацхелия выбрал лучшего
Франция
19 июня 2025, 23:05 |
412
0

Месси или Роналду? Хвича Кварацхелия выбрал лучшего

Грузин отдал предпочтение аргентинцу

19 июня 2025, 23:05 |
412
0
Месси или Роналду? Хвича Кварацхелия выбрал лучшего
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия сделал выбор между двумя легендарными футболистами – Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Футболист парижского гранда отдал предпочтение 37-летнему аргентинцу, хотя признал, чо любит Криштиану:

«Криштиану Роналду или Лионель Месси? Я очень люблю Роналду, но Месси с другой планеты».

В прошедшем сезоне Хвича Кварацхелия провел 45 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Динамо» назвал лучшего грузинского игрока в истории.

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Хвича Кварацхелия Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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