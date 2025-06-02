Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо назвал лучшего грузинского игрока в истории
Другие новости
02 июня 2025, 22:35 | Обновлено 02 июня 2025, 22:42
1845
2

Легенда Динамо назвал лучшего грузинского игрока в истории

Александр Хацкевич сделал выбор между Каладзе и Кварацхелией

02 июня 2025, 22:35 | Обновлено 02 июня 2025, 22:42
1845
2
Легенда Динамо назвал лучшего грузинского игрока в истории
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Легендарный игрок «Динамо» Александр Хацкевич назвал лучшего грузинского футболиста в истории.

«Кто круче: Каха Каладзе или Хвича? Для меня ответ очевиден – Каха Каладзе. Конечно, Кварацхелия тоже классный футболист своей сборной, быстро стал одним из ключевых игроков в «Наполи» и «Пари Сен-Жермен», но Каладзе лично мне ближе. Все-таки мы с Каладзе играли в «Динамо» Киев. Когда играешь вместе с человеком, знаешь его лучше», – сказал Александр Хацкевич в интервью Sports24.kz.

Ранее Хацкевич высказался о нынешних опорных полузащитниках столичного клуба Николае Михайленко и Владимире Бражко.

По теме:
Гранада приняла решение по Цитаишвили, которого арендует у Динамо
У легионера Динамо закончилась аренда. Вернется ли он в Киев?
Две из них повторяли достижение. Сколько европейских команд делали требл?
Хвича Кварацхелия Каха Каладзе Александр Хацкевич Динамо Киев ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брентфорд получил предложение от топ-чемпиона по Ярмолюку. Есть решение
Футбол | 02 июня 2025, 22:25 0
Брентфорд получил предложение от топ-чемпиона по Ярмолюку. Есть решение
Брентфорд получил предложение от топ-чемпиона по Ярмолюку. Есть решение

Украинцем заинтересовался «Наполи»

Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Бокс | 02 июня 2025, 06:22 2
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»

Промоутер выделил Наою Иноуэ

Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Футбол | 02.06.2025, 07:19
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Футбол | 02.06.2025, 04:26
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Капитан сборной Украины – цель для топ-клуба. Его заменит украинец
Футбол | 02.06.2025, 19:39
Капитан сборной Украины – цель для топ-клуба. Его заменит украинец
Капитан сборной Украины – цель для топ-клуба. Его заменит украинец
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олексій Коваль
Знайшли кого запитати, тьфу
Ответить
0
Олексій Коваль
Урод ваш кака
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 18
Бокс
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 2
Футбол
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
01.06.2025, 05:45 1
Теннис
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
01.06.2025, 08:32 1
Футбол
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
02.06.2025, 03:48 1
Бокс
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 10
Футбол
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
01.06.2025, 07:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем