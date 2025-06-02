Легенда Динамо назвал лучшего грузинского игрока в истории

Легендарный игрок «Динамо» Александр Хацкевич назвал лучшего грузинского футболиста в истории.

«Кто круче: Каха Каладзе или Хвича? Для меня ответ очевиден – Каха Каладзе. Конечно, Кварацхелия тоже классный футболист своей сборной, быстро стал одним из ключевых игроков в «Наполи» и «Пари Сен-Жермен», но Каладзе лично мне ближе. Все-таки мы с Каладзе играли в «Динамо» Киев. Когда играешь вместе с человеком, знаешь его лучше», – сказал Александр Хацкевич в интервью Sports24.kz.

Ранее Хацкевич высказался о нынешних опорных полузащитниках столичного клуба Николае Михайленко и Владимире Бражко.