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  4. ХАЦКЕВИЧ: «Надо отдать должное – Шовковский не побоялся посадить его»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 13:01 |
2019
0

ХАЦКЕВИЧ: «Надо отдать должное – Шовковский не побоялся посадить его»

Бывший главный тренер «Динамо» высказался о Николае Михайленко и Владимире Бражко

19 мая 2025, 13:01 |
2019
0
ХАЦКЕВИЧ: «Надо отдать должное – Шовковский не побоялся посадить его»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о нынешних опорных полузащитниках столичного клуба Николае Михайленко и Владимире Бражко:

«Да, Михайленко – открытие второй части чемпионата. Тут надо отдать должное Шовковскому, который не побоялся посадить на скамейку игрока сборной Украины Бражко. Я буду только рад, если и Бражко, и Михайленко будут играть вместе на высоком уровне».

Ранее сообщалось, что Владимир Бражко точно покинет киевское «Динамо» летом 2025 года.

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Александр Хацкевич Александр Шовковский Николай Михайленко Владимир Бражко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник
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