Украина. Премьер лига19 мая 2025, 13:01 |
2019
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ХАЦКЕВИЧ: «Надо отдать должное – Шовковский не побоялся посадить его»
Бывший главный тренер «Динамо» высказался о Николае Михайленко и Владимире Бражко
19 мая 2025, 13:01 |
2019
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о нынешних опорных полузащитниках столичного клуба Николае Михайленко и Владимире Бражко:
«Да, Михайленко – открытие второй части чемпионата. Тут надо отдать должное Шовковскому, который не побоялся посадить на скамейку игрока сборной Украины Бражко. Я буду только рад, если и Бражко, и Михайленко будут играть вместе на высоком уровне».
Ранее сообщалось, что Владимир Бражко точно покинет киевское «Динамо» летом 2025 года.
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