ХАЦКЕВИЧ: «Надо отдать должное – Шовковский не побоялся посадить его»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о нынешних опорных полузащитниках столичного клуба Николае Михайленко и Владимире Бражко:

«Да, Михайленко – открытие второй части чемпионата. Тут надо отдать должное Шовковскому, который не побоялся посадить на скамейку игрока сборной Украины Бражко. Я буду только рад, если и Бражко, и Михайленко будут играть вместе на высоком уровне».

Ранее сообщалось, что Владимир Бражко точно покинет киевское «Динамо» летом 2025 года.