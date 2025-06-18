Моуриньо намерен забрать игрока Реала, который выиграл 21 трофей в Мадриде

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес получит статус свободного агента после Клубного чемпионата мира. Мадридский клуб решил не продлевать контракт с 33-летним футболистом.

Главным претендентом на подписание испанца считались команды из Саудовской Аравии, но теперь в борьбу вступил турецкий «Фенербахче».

Главный тренер Жозе Моуриньо лично заинтересован в трансфере Васкеса и хотел бы усилить состав опытным защитником, чтобы улучшить результаты в Суперлиге 2025/26.

Спортивный журналист Ягиз Сабунчуоглу сообщил, что «Фенербахче» отправил запрос королевскому клубу и лично Лукасу о потенциальном переходе в Турцию. Сам футболист пока не определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру.

Васкес фактически всю свою карьеру провел в составе «Реала», за исключениям сезона 2014/15, когда он играл в аренде в «Эспаньоле». В сезоне 2024/25 опытный защитник сыграл 51 матч, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.

В составе мадридского клуба испанец провел 398 матчей и выиграл 21 трофей, в том числе четыре титула Ла Лиги и пять кубков Лиги чемпионов.