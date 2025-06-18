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Украина. Первая лига
18 июня 2025, 14:58 |
119
0

Восемь матчей. Стал известен график спаррингов Виктории Сумы

Команда Анатолия Бессмертного определилась с соперниками

18 июня 2025, 14:58 |
119
0
Восемь матчей. Стал известен график спаррингов Виктории Сумы
ФК Виктория

«Виктория» Сумы сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Подготовку к чемпионату подопечные Анатолия Бессмертного начнут 23 июня.

Тренировки будут сопровождаться спаррингами. «Виктория» запланировала провести восемь контрольных матчей. Большинство из них с командами УПЛ.

Первый спарринг запланирован на 29 июня. Соперником «Виктории» станет «Колос». Заключительный контрольный матч также будет с представителем УПЛ. 26 июля «Виктория» сыграет с киевской «Оболонью».

Также соперниками «Виктории» в товарищеских матчах будут ЛНЗ, «Полтава», «Чернигов», «Кудровка», «Тростянец» и «Левый Берег».

Календарь товарищеских матчей «Виктории»

  • 29.06 – «Колос»
  • 02.07 – ЛНЗ
  • 06.07 – «Полтава»
  • 12.07 – «Чернигов»
  • 15.07 – «Кудровка»
  • 17.07 – «Тростянец»
  • 20.07 – «Левый Берег»
  • 26.07 – «Оболонь».
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учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины товарищеские матчи Виктория Сумы Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Полтава Чернигов Кудровка Тростянец Левый Берег Киев Оболонь Киев Анатолий Бессмертный
Сергей Турчак Источник: ФК Виктория Николаевка
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