Восемь матчей. Стал известен график спаррингов Виктории Сумы
Команда Анатолия Бессмертного определилась с соперниками
«Виктория» Сумы сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Подготовку к чемпионату подопечные Анатолия Бессмертного начнут 23 июня.
Тренировки будут сопровождаться спаррингами. «Виктория» запланировала провести восемь контрольных матчей. Большинство из них с командами УПЛ.
Первый спарринг запланирован на 29 июня. Соперником «Виктории» станет «Колос». Заключительный контрольный матч также будет с представителем УПЛ. 26 июля «Виктория» сыграет с киевской «Оболонью».
Также соперниками «Виктории» в товарищеских матчах будут ЛНЗ, «Полтава», «Чернигов», «Кудровка», «Тростянец» и «Левый Берег».
Календарь товарищеских матчей «Виктории»
- 29.06 – «Колос»
- 02.07 – ЛНЗ
- 06.07 – «Полтава»
- 12.07 – «Чернигов»
- 15.07 – «Кудровка»
- 17.07 – «Тростянец»
- 20.07 – «Левый Берег»
- 26.07 – «Оболонь».
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