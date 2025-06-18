Восемь матчей. Стал известен график спаррингов Виктории Сумы

«Виктория» Сумы сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Подготовку к чемпионату подопечные Анатолия Бессмертного начнут 23 июня.

Тренировки будут сопровождаться спаррингами. «Виктория» запланировала провести восемь контрольных матчей. Большинство из них с командами УПЛ.

Первый спарринг запланирован на 29 июня. Соперником «Виктории» станет «Колос». Заключительный контрольный матч также будет с представителем УПЛ. 26 июля «Виктория» сыграет с киевской «Оболонью».

Также соперниками «Виктории» в товарищеских матчах будут ЛНЗ, «Полтава», «Чернигов», «Кудровка», «Тростянец» и «Левый Берег».

Календарь товарищеских матчей «Виктории»