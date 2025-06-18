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Лига чемпионов
18 июня 2025, 14:02 | Обновлено 18 июня 2025, 15:34
1870
0

Лига чемпионов: бывший хавбек Динамо предостерег команду после жеребьевки

Виталий Косовский считает, что киевляне должны уверенно выходить в третий квалификационный раунд ЛЧ

18 июня 2025, 14:02 | Обновлено 18 июня 2025, 15:34
1870
0
Лига чемпионов: бывший хавбек Динамо предостерег команду после жеребьевки
Фото ФК Динамо

Сегодня, 18 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника на этой стадии соревнований узнало «Динамо».

Подопечным Александра Шовковского предстоит встретиться с победителем пары «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Своей реакцией на жеребьевку со сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Косовский.

– К каждому сопернику необходимо относиться с уважением, – сказал Косовский. – Тем не менее, «Динамо» обязано проходить этот отборочный раунд. Украинская команда превосходит в классе и «Жальгирис», и «Хамрун Спартанс». Важно, чтобы не случилось недооценки соперника.

Более того, подопечные Александра Шовковского должны уверенно обыгрывать таких оппонентов, иначе в таком турнире делать нечего.

Первый матч «Динамо» проведет в гостях 22-го или 23 июля. Ответный матч состоится на условно домашней арене киевлян 29-го или 30 июля.

Отметим, что победитель этого противостояния выходит в третий квалификационный раунд ЛЧ, а проигравший – в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

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Динамо Киев Жальгирис Вильнюс Хамрун Спартанс Лига чемпионов Виталий Косовский Сергей Демьянчук эксклюзив
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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