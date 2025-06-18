Лига чемпионов: бывший хавбек Динамо предостерег команду после жеребьевки
Виталий Косовский считает, что киевляне должны уверенно выходить в третий квалификационный раунд ЛЧ
Сегодня, 18 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника на этой стадии соревнований узнало «Динамо».
Подопечным Александра Шовковского предстоит встретиться с победителем пары «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Своей реакцией на жеребьевку со сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Косовский.
– К каждому сопернику необходимо относиться с уважением, – сказал Косовский. – Тем не менее, «Динамо» обязано проходить этот отборочный раунд. Украинская команда превосходит в классе и «Жальгирис», и «Хамрун Спартанс». Важно, чтобы не случилось недооценки соперника.
Более того, подопечные Александра Шовковского должны уверенно обыгрывать таких оппонентов, иначе в таком турнире делать нечего.
Первый матч «Динамо» проведет в гостях 22-го или 23 июля. Ответный матч состоится на условно домашней арене киевлян 29-го или 30 июля.
Отметим, что победитель этого противостояния выходит в третий квалификационный раунд ЛЧ, а проигравший – в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
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