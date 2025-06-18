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  4. Защитник Борнмута может перебраться в Рейнджерс
Шотландия
18 июня 2025, 13:22 |
188
0

Защитник Борнмута может перебраться в Рейнджерс

Макс Ааронс привлекает внимание шотландского клуба

18 июня 2025, 13:22 |
188
0
Защитник Борнмута может перебраться в Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Ааронс

Английский защитник «Борнмута» Макс Ааронс привлекает внимание «Рейнджерса», сообщает Daily Records.

По информации источника, 25-летний футболист может присоединится к шотландскому гранду, а не на правах аренды. «Рейнджерс» же пока что не намерен подписывать игрока на постоянной основе.

Последние полгода Ааронс провел в аренде в «Валенсии».

В прошедшем сезоне Макс Ааронс провел 9 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что на Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с «ПСЖ».

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Борнмут Глазго Рейнджерс трансферы трансферы АПЛ чемпионат Шотландии по футболу Илья Забарный
Даниил Кирияка Источник: Daily Record
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