Защитник Борнмута может перебраться в Рейнджерс

Английский защитник «Борнмута» Макс Ааронс привлекает внимание «Рейнджерса», сообщает Daily Records.

По информации источника, 25-летний футболист может присоединится к шотландскому гранду, а не на правах аренды. «Рейнджерс» же пока что не намерен подписывать игрока на постоянной основе.

Последние полгода Ааронс провел в аренде в «Валенсии».

В прошедшем сезоне Макс Ааронс провел 9 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

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