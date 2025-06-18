Защитник Борнмута может перебраться в Рейнджерс
Макс Ааронс привлекает внимание шотландского клуба
Английский защитник «Борнмута» Макс Ааронс привлекает внимание «Рейнджерса», сообщает Daily Records.
По информации источника, 25-летний футболист может присоединится к шотландскому гранду, а не на правах аренды. «Рейнджерс» же пока что не намерен подписывать игрока на постоянной основе.
Последние полгода Ааронс провел в аренде в «Валенсии».
В прошедшем сезоне Макс Ааронс провел 9 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что на Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с «ПСЖ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы
Клуб «Видад Касабланка» хотел подписать португальца