Гасперини ответил на вопрос о Довбике

Итальянский наставник римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о игре нападающих под его управлением, в том числе и о Артеме Довбике:

– Что вы думаете об Артеме Довбике и Тэмми Абрагаме? Какого прогресса они еще могут достичь? В вашей карьере было много нападающих, которые достигли прогресса: Диего Милито, Дуван Сапата, Джанлука Скамакка, Матео Ретеги.

– Все игроки, которых вы упомянули, были великолепными футболистами. Я не думаю, что дал им что-то большее, чем то, что у них уже было. Если я могу приписать себе какую-то заслугу, то только за то, что помог им показать лучшее, на что они способны.

Думаю, что успешная игра многих нападающих под моим руководством частично объясняется стилем игры моих команд. Мы всегда среди лучших команд по результативности в лиге – а иногда даже возглавляем этот рейтинг. Это моя сильная сторона, и я хочу перенести ее в «Рому».

Конечно, мы начнем с того, что имеем. Все решения о трансферах или возможных изменениях будут приниматься постепенно.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини хочет видеть в Роме 5 новых футболистов.