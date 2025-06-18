Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гасперини ответил на вопрос о Довбике
Италия
18 июня 2025, 14:03 | Обновлено 18 июня 2025, 15:31
945
0

Гасперини ответил на вопрос о Довбике

Итальянский коуч рассказал про игру нападающих под его управлением

18 июня 2025, 14:03 | Обновлено 18 июня 2025, 15:31
945
0
Гасперини ответил на вопрос о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Итальянский наставник римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о игре нападающих под его управлением, в том числе и о Артеме Довбике:

– Что вы думаете об Артеме Довбике и Тэмми Абрагаме? Какого прогресса они еще могут достичь? В вашей карьере было много нападающих, которые достигли прогресса: Диего Милито, Дуван Сапата, Джанлука Скамакка, Матео Ретеги.

– Все игроки, которых вы упомянули, были великолепными футболистами. Я не думаю, что дал им что-то большее, чем то, что у них уже было. Если я могу приписать себе какую-то заслугу, то только за то, что помог им показать лучшее, на что они способны.

Думаю, что успешная игра многих нападающих под моим руководством частично объясняется стилем игры моих команд. Мы всегда среди лучших команд по результативности в лиге – а иногда даже возглавляем этот рейтинг. Это моя сильная сторона, и я хочу перенести ее в «Рому».

Конечно, мы начнем с того, что имеем. Все решения о трансферах или возможных изменениях будут приниматься постепенно.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини хочет видеть в Роме 5 новых футболистов.

По теме:
Будут делать топ-клуб? Один из клубов Серии B хотят купить американцы
Проблемы для Довбика? Гасперини хочет видеть в Роме 5 новых футболистов
«Если Артем будет забивать». Шомуродов рассказал, что думает о Довбике
Рома Рим Серия A Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Тэмми Абрахам Диего Милито Дуван Сапата Джанлука Скамакка Матео Ретеги
Даниил Кирияка Источник: ФК Рома
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка Q2 Лиги Европы. Второй соперник Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
Футбол | 18 июня 2025, 14:00 10
Жеребьевка Q2 Лиги Европы. Второй соперник Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
Жеребьевка Q2 Лиги Европы. Второй соперник Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

18 июня в 14:00 состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации ЛЕ

Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал матч молодежки против Нидерландов
Футбол | 18 июня 2025, 14:47 0
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал матч молодежки против Нидерландов
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал матч молодежки против Нидерландов

Иван Гецко считает, что украинцы преобладают визави в скорости и интенсивности

Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Футбол | 18.06.2025, 05:01
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
Футбол | 18.06.2025, 07:42
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Футбол | 18.06.2025, 06:23
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 56
Футбол
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
16.06.2025, 20:54 4
Футбол
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
16.06.2025, 12:02 5
Футбол
Лидер сборной Украины может переехать в Испанию после исторического сезона
Лидер сборной Украины может переехать в Испанию после исторического сезона
16.06.2025, 17:23 3
Футзал
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
16.06.2025, 19:33 13
Волейбол
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем