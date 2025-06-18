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  4. Проблемы для Довбика? Гасперини хочет видеть в Роме 5 новых футболистов
Италия
18 июня 2025, 13:01 |
595
2

Проблемы для Довбика? Гасперини хочет видеть в Роме 5 новых футболистов

Итальянский коуч хочет видеть в команде нового нападающего

18 июня 2025, 13:01 |
595
2
Проблемы для Довбика? Гасперини хочет видеть в Роме 5 новых футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Итальянский коуч римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини хочет видеть в клубе 5 новых футболистов, сообщает Николо Скира.

По информации источника, 67-летний специалист хочет, что бы итальянский клуб подписал новых игроков на позиции центрального защитника, левого защитника, правого защитника, полузащитника и нападающего.

На позиции страйкера в «Роме» выступает украинец Артем Довбик. В прошедшем сезоне он провел 45 матчей на клубном уровне во все турнирах, в которых отличился 17 забитыми голами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Шомуродов рассказал, что думает о Довбике.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик трансферы трансферы Серии A Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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Комментарии 2
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SHN
Жду новостей,что Роме интересен Ванат😂
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+1
Vitason
Та выгонит он его,что тут непонятного, Гасперини жёсткий тренер,там нужно будет работать и в отборе и прессинг,а Довбык привык где-то ногу или голову подставить и то если повезёт,такие пассажиры Гасперини не нужны,не пишите вы больше, тут все понятно про Довбыка ,Рома ищет куда его сплавить чтобы вернуть деньги по максимуму,Турция таких как Довбык примет ,там пару лет пошатается,а дальше по наклонной,но в любом случае Довбык уже бабок заработал и дальше будет косить бабло,ему такое и не снилось,на мой взгляд посредственный игрок типа Селезнева 
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+1
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