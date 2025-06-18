Проблемы для Довбика? Гасперини хочет видеть в Роме 5 новых футболистов

Итальянский коуч римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини хочет видеть в клубе 5 новых футболистов, сообщает Николо Скира.

По информации источника, 67-летний специалист хочет, что бы итальянский клуб подписал новых игроков на позиции центрального защитника, левого защитника, правого защитника, полузащитника и нападающего.

На позиции страйкера в «Роме» выступает украинец Артем Довбик. В прошедшем сезоне он провел 45 матчей на клубном уровне во все турнирах, в которых отличился 17 забитыми голами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Шомуродов рассказал, что думает о Довбике.