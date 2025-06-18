«Если Артем будет забивать». Шомуродов рассказал, что думает о Довбике

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов прокомментировал конкуренцию с украинским футболистом Артемом Довбиком:

«Я воспринимаю нормально нашу конкуренцию. Мы говорили с Де Росси в начале сезона о том, кто будет играть в стартовом составе. Он сказал тогда, что Довбик будет первым нападающим, и хочет, чтобы я остался в команде как второй.

Для меня было важно, что тренер хочет меня видеть в этой команде. Поэтому я решил остаться в Риме и конкурировать за свое место.

Я воспринимаю это так: Довбик – основной форвард и если мне дают десять минут или отыграть полную игру, то выхожу на поле с другой психологией.

Если будет играть тот, кто сильнее – никаких проблем никогда нет. Если Артем будет забивать больше голов и играть – хорошо. Мне кажется, это немного моя заслуга, что я даю ему хорошую конкуренцию. Поэтому и воспринимаю это спокойно», – сообщил Шомуродов.