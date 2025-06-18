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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 12:47 | Обновлено 18 июня 2025, 13:23
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0

Неймар мог сыграть на КЧМ. Рассказал, с каким клубом вел переговоры

Бразилец мог выступать за «Флуминенсе»

18 июня 2025, 12:47 | Обновлено 18 июня 2025, 13:23
300
0
Неймар мог сыграть на КЧМ. Рассказал, с каким клубом вел переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар рассказал о том, что мог сыграть на клубном чемпионате мира:

«Я хорошо себя чувствую физически. Я вел переговоры с несколькими командами об участии в клубном чемпионате мира.

Я был близок к переходу в «Флуминенсе», но решил остаться, чтобы немного больше потренироваться.

Физически я на 100% готов, но мне нужно еще больше работать, чтобы вернуться в лучшей форме»

С зимы 2025 года Неймар выступает за «Сантос», который не выступает на клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось о том, что гранд ведет активные переговоры с Неймаром.

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Флуминенсе Сантос Неймар трансферы клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка Источник: Globo Esporte
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