Неймар мог сыграть на КЧМ. Рассказал, с каким клубом вел переговоры

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар рассказал о том, что мог сыграть на клубном чемпионате мира:

«Я хорошо себя чувствую физически. Я вел переговоры с несколькими командами об участии в клубном чемпионате мира.

Я был близок к переходу в «Флуминенсе», но решил остаться, чтобы немного больше потренироваться.

Физически я на 100% готов, но мне нужно еще больше работать, чтобы вернуться в лучшей форме»

С зимы 2025 года Неймар выступает за «Сантос», который не выступает на клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось о том, что гранд ведет активные переговоры с Неймаром.