Неймар мог сыграть на КЧМ. Рассказал, с каким клубом вел переговоры
Бразилец мог выступать за «Флуминенсе»
Бразильский вингер «Сантоса» Неймар рассказал о том, что мог сыграть на клубном чемпионате мира:
«Я хорошо себя чувствую физически. Я вел переговоры с несколькими командами об участии в клубном чемпионате мира.
Я был близок к переходу в «Флуминенсе», но решил остаться, чтобы немного больше потренироваться.
Физически я на 100% готов, но мне нужно еще больше работать, чтобы вернуться в лучшей форме»
С зимы 2025 года Неймар выступает за «Сантос», который не выступает на клубном чемпионате мира.
Ранее сообщалось о том, что гранд ведет активные переговоры с Неймаром.
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