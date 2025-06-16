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  4. Неймар может вернуться в Европу. Гранд ведет с ним активные переговоры
Испания
16 июня 2025, 00:58 |
23
0

Неймар может вернуться в Европу. Гранд ведет с ним активные переговоры

Бразилец может вернуться в «Барселону»

16 июня 2025, 00:58 |
23
0
Неймар может вернуться в Европу. Гранд ведет с ним активные переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

По информации испанского портала El Gol Digital, президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже ведет активные переговоры с Неймаром относительно его возвращения в клуб. Переход бразильца возможен уже этим летом. В «Барселоне» считают, что именно Неймар может поднять имидж клуба.

В этом сезоне на счету Неймара 13 проведенных поединков, три гола и три результативные передачи. Ранее интерес к Неймару проявила «Бавария».

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Барселона трансферы Неймар чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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