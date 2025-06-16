Неймар может вернуться в Европу. Гранд ведет с ним активные переговоры

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

По информации испанского портала El Gol Digital, президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже ведет активные переговоры с Неймаром относительно его возвращения в клуб. Переход бразильца возможен уже этим летом. В «Барселоне» считают, что именно Неймар может поднять имидж клуба.

В этом сезоне на счету Неймара 13 проведенных поединков, три гола и три результативные передачи. Ранее интерес к Неймару проявила «Бавария».