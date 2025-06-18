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  4. Украинский клуб из Второй лиги обратился в ФИФА. Есть очень важная причина
Украина. Вторая лига
18 июня 2025, 12:36 |
1609
0

Украинский клуб из Второй лиги обратился в ФИФА. Есть очень важная причина

Николай Лиховидов из «Реал Фарма» может быть признан старейшим футболистом в мире

18 июня 2025, 12:36 |
1609
0
Украинский клуб из Второй лиги обратился в ФИФА. Есть очень важная причина
ФК Реал Фарма. Николай Лиховидов

Известное британское издание The Guardian опубликовало материал о самом старом футболисте мира, который играет в чемпионате Украины.

Журналисты рассказали историю президента футбольного клуба «Реал Фарма» Николая Лиховидова, который продолжает переписывать рекорды и выходить на поле в возрасте 59 лет.

«В январе Лиховидову исполнилось 59, и, насколько известно, он – старейший действующий профессиональный футболист в мире. Он почти на год старше легендарного японца Кадзуйоши Миуру, поэтому вполне обоснованно претендует на рекорд – и совсем не собирается останавливаться. Он до сих пор способен давать результат в третьей по силе лиге Украины», – считают британские журналисты.

The Guardian сообщил в своем материале, что «Реал Фарма» обратился в ФИФА, чтобы организация официально признала их президента старейшим действующим футболистом мира.

В сезоне 2024/25 полузащитник провел 11 матчей на клубном уровне, в которых отметился двумя забитыми голами. За свою карьеру Лиховидов сыграл около 200 поединков в составе одесского клуба.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Николай Лиховидов Реал Фарма Одесса ФИФА
Николай Титюк Источник: The Guardian
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