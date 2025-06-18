Украинский клуб из Второй лиги обратился в ФИФА. Есть очень важная причина

Известное британское издание The Guardian опубликовало материал о самом старом футболисте мира, который играет в чемпионате Украины.

Журналисты рассказали историю президента футбольного клуба «Реал Фарма» Николая Лиховидова, который продолжает переписывать рекорды и выходить на поле в возрасте 59 лет.

«В январе Лиховидову исполнилось 59, и, насколько известно, он – старейший действующий профессиональный футболист в мире. Он почти на год старше легендарного японца Кадзуйоши Миуру, поэтому вполне обоснованно претендует на рекорд – и совсем не собирается останавливаться. Он до сих пор способен давать результат в третьей по силе лиге Украины», – считают британские журналисты.

The Guardian сообщил в своем материале, что «Реал Фарма» обратился в ФИФА, чтобы организация официально признала их президента старейшим действующим футболистом мира.

В сезоне 2024/25 полузащитник провел 11 матчей на клубном уровне, в которых отметился двумя забитыми голами. За свою карьеру Лиховидов сыграл около 200 поединков в составе одесского клуба.