ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Карпат, Оболони, сборной Украины завершил карьеру

Опытный нападающий «Агробизнеса» Тарас Пучковский решил завершить профессиональную карьеру в возрасте 30 лет из-за травм. Об этом сообщила пресс-служба клуба Первой лиги.

Нападающий перебрался в «Агробизнес» в июне 2024 года, однако серьезная травма в первом же контрольном матче помешала ему полноценно выступить в сезоне 2024/25. Следовательно, он сыграл лишь пять матчей за сезон, в основном выходил на замену (всего провел 98 минут).

Клуб сообщил, что Тарас стал администратором команды.

В активе 30-летнего воспитанника львовского футбола выступления за «Карпаты», «Полтаву», «Оболонь», ЛНЗ, «Эпицентр» и «Скалу 1911». Пучковский также провел 15 матчей за сборные Украины разных возрастов.

О том, что Пучковский завершит карьеру, Sport.ua уже сообщал ранее.