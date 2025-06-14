Экс-игрок Карпат, Оболони и ЛНЗ решил завершить карьеру

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Агробизнеса» одними из первых среди команд ПФЛ начнут подготовку к новому сезону – 17 июня.

По имеющейся информации, во время первого сбора подопечные Александра Чижевского проведут три спарринга: с ФК «Феникс-Мариуполь», «Рухом» и «Карпатами».

В новом сезоне «Агробизнесу» уже не поможет опытный нападающий Тарас Пучковский, который из-за травмы колена решил повесить бутсы на гвоздь. В активе 30-летнего воспитанника львовского футбола выступления за «Карпаты», «Полтаву», «Оболонь», ЛНЗ, «Эпицентр» и «Скалу 1911», он также провел 15 матчей за сборные Украины разных возрастных групп.

Также стало известно, что решили продолжить карьеру в других клубах Роман Белый, Дмитрий Касимов, Никита Минчев и Иван Станкович.

Ожидается, что во время этапов подготовки подоляне пересмотрят 6-7 потенциальных новобранцев.