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Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 22:16 | Обновлено 14 июня 2025, 22:33
736
0

Экс-игрок Карпат, Оболони и ЛНЗ решил завершить карьеру

«Агробизнес» остался без опытного нападающего

14 июня 2025, 22:16 | Обновлено 14 июня 2025, 22:33
736
0
Экс-игрок Карпат, Оболони и ЛНЗ решил завершить карьеру
ПФЛ. Тарас Пучковский

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Агробизнеса» одними из первых среди команд ПФЛ начнут подготовку к новому сезону – 17 июня.

По имеющейся информации, во время первого сбора подопечные Александра Чижевского проведут три спарринга: с ФК «Феникс-Мариуполь», «Рухом» и «Карпатами».

В новом сезоне «Агробизнесу» уже не поможет опытный нападающий Тарас Пучковский, который из-за травмы колена решил повесить бутсы на гвоздь. В активе 30-летнего воспитанника львовского футбола выступления за «Карпаты», «Полтаву», «Оболонь», ЛНЗ, «Эпицентр» и «Скалу 1911», он также провел 15 матчей за сборные Украины разных возрастных групп.

Также стало известно, что решили продолжить карьеру в других клубах Роман Белый, Дмитрий Касимов, Никита Минчев и Иван Станкович.

Ожидается, что во время этапов подготовки подоляне пересмотрят 6-7 потенциальных новобранцев.

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инсайд Агробизнес завершение карьеры чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Тарас Пучковский Дмитрий Касимов Иван Станкович
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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