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Украина. Первая лига
14 июня 2025, 19:59 | Обновлено 14 июня 2025, 20:05
651
0

Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ

Буковина вскоре представит Шищенко, а также работает над улучшением стадиона

14 июня 2025, 19:59 | Обновлено 14 июня 2025, 20:05
651
0
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
ФК Буковина

Клуб Первой лиги Буковина в понедельник официально представит нового тренера, которым будет Сергей Шищенко. Специалист недавно покинул Оболонь и теперь будет пытаться выполнить главную задачу руководства своей новой команды – выйти в УПЛ.

Буковина летом планирует модернизировать стадион, в том числе поработать над полем, освещением и трибунами, чтобы домашние матчи УПЛ играть в Черновцах и не искать другие арены, как это сейчас делают многие новички УПЛ.

У игроков команды будут высокие зарплаты, а также хорошие премии. Сообщается, что за одну победу на команду будут давать от 750 тысяч до 1 миллиона гривен.

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Буковина Черновцы Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Сергей Шищенко Игорь Бурбас
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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