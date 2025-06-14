Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ

Клуб Первой лиги Буковина в понедельник официально представит нового тренера, которым будет Сергей Шищенко. Специалист недавно покинул Оболонь и теперь будет пытаться выполнить главную задачу руководства своей новой команды – выйти в УПЛ.

Буковина летом планирует модернизировать стадион, в том числе поработать над полем, освещением и трибунами, чтобы домашние матчи УПЛ играть в Черновцах и не искать другие арены, как это сейчас делают многие новички УПЛ.

У игроков команды будут высокие зарплаты, а также хорошие премии. Сообщается, что за одну победу на команду будут давать от 750 тысяч до 1 миллиона гривен.