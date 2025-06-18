«Нам это нужно». Комментарий Бражко перед игрой с Нидерландами U-21
Украинский полузащитник пропустит игру из-за красной карточки
Полузащитник молодежной сборной Украины и киевского «Динамо» Владимир Бражко в эксклюзивном комментарии для «Суспільне» поделился ожиданиями от игры со сборной Нидерландов:
«Я еще перед Евро говорил, что здесь нет слабых команд. Как показали финны, как показала Дания — каждый может обыграть каждого. Может, какое-то недостаточное настроение было у них такое. Им нужна сейчас только победа над нами, но и нам это нужно. Надеюсь, что сейчас все будет хорошо».
Бражко пропустит игру с Нидерландами из-за красной карточки, которую он получил в игре с Финляндией.
Матч Нидерланды – Украина состоится 18 июня в 19:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось о том, что украинская молодежка провела заключительную тренировку перед игрой с Нидерландами.
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