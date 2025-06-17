ФОТО. Украинская молодежка провела заключительную тренировку перед битвой
18 июня в решающем матче группы сыграют Нидерланды U-21 и Украина U-21
18 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.
На стадионе Татран в городе Прешов встретятся Нидерланды U-21 и Украина U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дания досрочно выиграла группу с 6 очками и вышла в 1/4 финала.
Украина занимает второе место (3 очка), далее идут Нидерланды и Финляндия (по 1 баллу).
Для выхода в четвертьфинал украинцев устраивает даже ничья в игре с оранжевыми.
ФОТО. Украинская молодежка провела заключительную тренировку перед игрой
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илью хочет подписать «Ливерпуль» и «Челси»
В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций