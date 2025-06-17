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17 июня 2025, 23:17 | Обновлено 17 июня 2025, 23:21
212
0

ФОТО. Украинская молодежка провела заключительную тренировку перед битвой

18 июня в решающем матче группы сыграют Нидерланды U-21 и Украина U-21

17 июня 2025, 23:17 | Обновлено 17 июня 2025, 23:21
212
0
ФОТО. Украинская молодежка провела заключительную тренировку перед битвой
УАФ

18 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов встретятся Нидерланды U-21 и Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дания досрочно выиграла группу с 6 очками и вышла в 1/4 финала.

Украина занимает второе место (3 очка), далее идут Нидерланды и Финляндия (по 1 баллу).

Для выхода в четвертьфинал украинцев устраивает даже ничья в игре с оранжевыми.

ФОТО. Украинская молодежка провела заключительную тренировку перед игрой

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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