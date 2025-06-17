Нидерланды U21

18 июня в 19:00 проходит матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов встречаются Нидерланды U-21 и Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды ведут борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных, в который выйдут по две лучшие сборных из каждой группы.

В первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2). Затем Украина переиграла Финляндию (2:0), а Дания взяла верх над Нидерландами (2:1).

Дания досрочно выиграла группу с 6 очками и вышла в 1/4 финала. Украина занимает второе место (3 очка), далее идут Нидерланды и Финляндия (по 1 баллу).

18 июня команда Унаи Мельгосы играет против Нидерландов (18 июня). Для выхода в четвертьфинал украинцев устраивает даже ничья в игре с оранжевыми.

Евро-2025 U-21. Турнирная таблица группы D

Нидерланды U-21 – Украина U-21. Евро-2025 U-21. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.

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