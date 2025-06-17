Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды U-21 – Украина U-21. Молодежное Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Евро U21
Нидерланды U21
18.06.2025 19:00 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
17 июня 2025, 18:46 | Обновлено 17 июня 2025, 18:59
521
0

Нидерланды U-21 – Украина U-21. Молодежное Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 18 июня в 19:00 матч 3-го тура молодежного чемпионата Европы U-21

17 июня 2025, 18:46 | Обновлено 17 июня 2025, 18:59
521
0
Нидерланды U-21 – Украина U-21. Молодежное Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

18 июня в 19:00 проходит матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе Татран в городе Прешов встречаются Нидерланды U-21 и Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды ведут борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата Европы среди молодежных сборных, в который выйдут по две лучшие сборных из каждой группы.

В первом туре группы D Украина уступила Дании (2:3), а Финляндия и Нидерланды разошлись миром (2:2). Затем Украина переиграла Финляндию (2:0), а Дания взяла верх над Нидерландами (2:1).

Дания досрочно выиграла группу с 6 очками и вышла в 1/4 финала. Украина занимает второе место (3 очка), далее идут Нидерланды и Финляндия (по 1 баллу).

18 июня команда Унаи Мельгосы играет против Нидерландов (18 июня). Для выхода в четвертьфинал украинцев устраивает даже ничья в игре с оранжевыми.

Евро-2025 U-21. Турнирная таблица группы D

Нидерланды U-21 – Украина U-21. Евро-2025 U-21. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.

Нидерланды U-21 – Украина U-21
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

📺 Видеотрансляция
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Унаи МЕЛЬГОСА: «Трудно 90 минут играть на удержание ничьей»
Евро-2025 U-21. Матчи 3-го тура, 17 июня. Смотреть онлайн LIVE
«Не спал до 3 ночи». Бражко отреагировал на кошмарный обстрел Киева
сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Евро-2025 U-21 Нидерланды - Украина сборная Нидерландов по футболу U-21 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, почему Бражко сдал в этом сезоне?»
Футбол | 16 июня 2025, 20:56 2
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, почему Бражко сдал в этом сезоне?»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, почему Бражко сдал в этом сезоне?»

Известный тренер высказался об игроке «Динамо»

Игорь СУРКИС: «Киев стоит. Украина держится. И мы обязательно победим»
Футбол | 17 июня 2025, 11:49 20
Игорь СУРКИС: «Киев стоит. Украина держится. И мы обязательно победим»
Игорь СУРКИС: «Киев стоит. Украина держится. И мы обязательно победим»

Орки вновь атаковали Украину

Журналист BBC объяснил, почему ПСЖ так активно хочет купить Забарного
Футбол | 17.06.2025, 19:08
Журналист BBC объяснил, почему ПСЖ так активно хочет купить Забарного
Журналист BBC объяснил, почему ПСЖ так активно хочет купить Забарного
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
Футбол | 17.06.2025, 08:23
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Футбол | 17.06.2025, 01:25
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
15.06.2025, 16:38 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
16.06.2025, 04:05 1
Бокс
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
15.06.2025, 17:45 2
Футбол
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
15.06.2025, 22:47 7
Другие виды
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 113
Футбол
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 6
Футбол
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
17.06.2025, 09:05 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем