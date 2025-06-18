10 чемпионств. Динамо нацелилось на защитника именитого клуба
Микаэль Наде привлекает внимание киевского клуба
Французский защитник «Сент-Этьена» Микаэль Наде привлекает внимание нескольких клубов, сообщает peuple-vert.
По информации источника, на трансфер 26-летнего футболиста делали запросы «Нант», «Блэкберн» и киевское «Динамо». Также в игроке заинтересован клуб, вышедший по итогам этого сезона в еврокубки.
Контакты с одной из команд зашли дальше, чем просто сбор информации. Сам Микаэль не планирует форсировать свой трансфер.
В прошедшем сезоне Микаэль Наде провел 27 матчей на клубном уровне, отличился 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.
«Сент-Этьен» 10 раз становился чемпионом Франции.
Ранее сообщалось о том, что УЕФА сократил количество возможных соперников киевского «Динамо» в Q2 ЛЧ.
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