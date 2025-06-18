Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10 чемпионств. Динамо нацелилось на защитника именитого клуба
Франция
18 июня 2025, 10:26 | Обновлено 18 июня 2025, 10:27
812
4

10 чемпионств. Динамо нацелилось на защитника именитого клуба

Микаэль Наде привлекает внимание киевского клуба

18 июня 2025, 10:26 | Обновлено 18 июня 2025, 10:27
812
4
10 чемпионств. Динамо нацелилось на защитника именитого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Микаэль Наде

Французский защитник «Сент-Этьена» Микаэль Наде привлекает внимание нескольких клубов, сообщает peuple-vert.

По информации источника, на трансфер 26-летнего футболиста делали запросы «Нант», «Блэкберн» и киевское «Динамо». Также в игроке заинтересован клуб, вышедший по итогам этого сезона в еврокубки.

Контакты с одной из команд зашли дальше, чем просто сбор информации. Сам Микаэль не планирует форсировать свой трансфер.

В прошедшем сезоне Микаэль Наде провел 27 матчей на клубном уровне, отличился 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

«Сент-Этьен» 10 раз становился чемпионом Франции.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА сократил количество возможных соперников киевского «Динамо» в Q2 ЛЧ.

По теме:
Ман Юнайтед готов попрощаться с дорогим вингером. За него отдали 85 млн
«Нам это нужно». Комментарий Бражко перед игрой с Нидерландами U-21
Лидер Александрии близок к тому, чтобы покинуть клуб
Динамо Киев Сент-Этьен трансферы трансферы УПЛ чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1 Нант Блэкберн
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера
Футбол | 17 июня 2025, 11:37 4
Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера
Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера

Василий Кардаш считает, что Арсений Батагов давно стучится в дверь команды

Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Футбол | 17 июня 2025, 14:50 0
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины

«Атлет», «Лесное», «Ребел», «Пенуэл» станут новыми участниками Второй лиги

Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Футбол | 17.06.2025, 17:14
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Футбол | 18.06.2025, 04:24
Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Нидерланды U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
Футбол | 18.06.2025, 09:47
Нидерланды U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
Нидерланды U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_C0
Заголовки якійсь наркомани придумають. Сент-Етьєн в останнє був чемпіоном Франції, коли там Платіні грав 
Ответить
+1
Xvalenok03
Он же не белый
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Лидер сборной Украины может переехать в Испанию после исторического сезона
Лидер сборной Украины может переехать в Испанию после исторического сезона
16.06.2025, 17:23 3
Футзал
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
17.06.2025, 16:20
Теннис
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20
Бокс
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
16.06.2025, 19:33 13
Волейбол
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
17.06.2025, 01:25 1
Футбол
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
16.06.2025, 12:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем