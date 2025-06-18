УЕФА сократил количество возможных соперников киевского Динамо в Q2 ЛЧ
Жеребьевка второго раунда Лиги чемпионов состоится 18 июня в 13:00 по киевскому времени
18 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Киевское «Динамо» по итогам сезона 2024/25 стало чемпионом Украины и начнет выступление в еврокубках со второго раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов.
Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. Теперь количество возможных соперников киевского клуба сократилось.
Потенциальные соперники киевского «Динамо» в Q2 Лиги чемпионов:
- Пафос (Кипр)
- Победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)
- Победитель пары Левадия (Эстония) – РФШ Рига (Латвия)
- Победитель пары Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 июля. Победители выйдут в Q3 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги Европы.
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