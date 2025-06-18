УЕФА сократил количество возможных соперников киевского Динамо в Q2 ЛЧ

18 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское «Динамо» по итогам сезона 2024/25 стало чемпионом Украины и начнет выступление в еврокубках со второго раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов.

Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. Теперь количество возможных соперников киевского клуба сократилось.

Потенциальные соперники киевского «Динамо» в Q2 Лиги чемпионов:

Пафос (Кипр)

Победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)

Победитель пары Левадия (Эстония) – РФШ Рига (Латвия)

Победитель пары Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 июля. Победители выйдут в Q3 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги Европы.