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Лига чемпионов
18 июня 2025, 09:45 | Обновлено 18 июня 2025, 10:18
1857
2

УЕФА сократил количество возможных соперников киевского Динамо в Q2 ЛЧ

Жеребьевка второго раунда Лиги чемпионов состоится 18 июня в 13:00 по киевскому времени

18 июня 2025, 09:45 | Обновлено 18 июня 2025, 10:18
1857
2
УЕФА сократил количество возможных соперников киевского Динамо в Q2 ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

18 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское «Динамо» по итогам сезона 2024/25 стало чемпионом Украины и начнет выступление в еврокубках со второго раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов.

Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. Теперь количество возможных соперников киевского клуба сократилось.

Потенциальные соперники киевского «Динамо» в Q2 Лиги чемпионов:

  • Пафос (Кипр)
  • Победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • Победитель пары Левадия (Эстония) – РФШ Рига (Латвия)
  • Победитель пары Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 июля. Победители выйдут в Q3 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги Европы.

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Лига чемпионов жеребьевка жеребьевка Лиги чемпионов Динамо Киев Пафос Викингур Линкольн Ред Импс РФШ Рига Левадия Хамрун Спартанс Жальгирис Вильнюс
Николай Титюк Источник: УЕФА
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AK.228
Смешные команды 
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ViAn
Пафос і РФШ - складні суперники. Особливо РФШ. Ми вже із ними грали 2 рази в 2025 році. Пафос - взагалі бразильсько-португальська команда. Більша частина основи - бразильці, португальці, іспанці. Кіпріотами там і не пахне.
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