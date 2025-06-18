Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Динамо узнает соперника. Смотреть онлайн LIVE
18 июня в 13:00 состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации ЛЧ
18 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Киевское Динамо, чемпион Украины, начнет выступление в еврокубках со 2-го раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов.
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Киевская команда входит в число сеяных команд и может встретиться с одним из участников первого раунда.
Возможные соперники киевской команды – несеяные в этом раунде. За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.
Поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 июля. Победители выйдут в Q3 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги Европы.
Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Динамо узнает соперника. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 июня в 13:00
Лига чемпионов 2025/26. Жеребьевка Q2
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