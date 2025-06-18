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Лига чемпионов
18 июня 2025, 07:52 | Обновлено 18 июня 2025, 08:44
749
0

Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Динамо узнает соперника. Смотреть онлайн LIVE

18 июня в 13:00 состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации ЛЧ

18 июня 2025, 07:52 | Обновлено 18 июня 2025, 08:44
749
0
Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Динамо узнает соперника. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо, чемпион Украины, начнет выступление в еврокубках со 2-го раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевская команда входит в число сеяных команд и может встретиться с одним из участников первого раунда.

Возможные соперники киевской команды – несеяные в этом раунде. За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.

Поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 июля. Победители выйдут в Q3 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги Европы.

Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Динамо узнает соперника. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 июня в 13:00

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2025/26. Жеребьевка Q2

Корзины посева

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