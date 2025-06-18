Лидер Александрии близок к тому, чтобы покинуть клуб
Теди Цара может покинуть серебряного призера
Албанский хавбек «Александрии» Теди Цара может покинуть клуб, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 25-летний футболист, который только зимой присоединился к украинскому клубу, может сменить команду уже летом. Если не случится форс-мажоров, то мы узнаем его новый клуб в ближайшее время.
За прошедшие полгода в составе «Александрии» Теди Цара провел 14 матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что УЕФА сократил количество возможных соперников «Полесья» и «Александрии» в ЛК.
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