Лидер Александрии близок к тому, чтобы покинуть клуб

Албанский хавбек «Александрии» Теди Цара может покинуть клуб, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 25-летний футболист, который только зимой присоединился к украинскому клубу, может сменить команду уже летом. Если не случится форс-мажоров, то мы узнаем его новый клуб в ближайшее время.

За прошедшие полгода в составе «Александрии» Теди Цара провел 14 матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА сократил количество возможных соперников «Полесья» и «Александрии» в ЛК.